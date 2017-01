Erdőben és az utcán próbálják túlélni a kemény fagyot

Hűlt helyük a híd alatt

Ártéri hűvös

Töltésen túli erdők

A melegedők sincsenek dugig

– Az utcán élek, nem adna pár forintot? – állított meg a belvárosi buszmegállóban egy hajléktalan. Miközben a fagyos szombat reggelen keresgéltem az aprót, megkérdeztem, hogyan vészelte át a pénteki jeges napot, főként az éjszakát. A férfi a Tisza felé biccentve árulta el, hogy a vízimentőktől nem messze, a rakpart alatt húzták meg magukat többen, azokkal a paplanokkal takarózva, amelyeket a máltaisoktól kaptak még pénteken.A Szegeden élő hajléktalanok számát csak becsülni lehet, pontos adatok azokról vannak, akik intézményben élnek.A férfiak számára 103, a nők számára 14 férőhelyet tudnak biztosítani, de az extrém hidegben senki előtt nem zárják be a kapukat. Információink szerint a férőhelyeknél jóval magasabb a fedél nélküliek száma, sokan közülük kisebb táborokat építettek maguknak, vagy „maszek" szállón húzzák meg magukat.Mivel a hajléktalan férfi azt állította, hogy a rakpartnál húzták meg magukat, körülnéztem ott, de senkit nem találtam, elhagyott paplanokat sem. Bár néhány elhagyott flakon és a tűzrakás nyomai arról árulkodtak, hogy időztek ezen a helyen. A Bertalan híd alatti hajléktalantáborban egész hétvégén nem találtunk senkit, csak az összehordott ülőgarnitúrák, matracok és a megfagyott üdítős flakonból látszott, hogy napokkal ezelőtt itt még aludtak.– Nézze csak meg, milyen jól kibéleltük – mutatja Antal a paplannal kibélelt kalyibát. – Ez a hálószobánk – magyarázza a hetvenhárom éves férfi, aki másodmagával él a Tisza árterében már két éve. – A nappalit fűtjük – vezet a „hálószoba" mellett lévő bódéba Antal. A farostlemezekből összeeszkábált kunyhót fóliával takarták le építői, a két tekercs szögre akasztott szigetelőszalag árulkodik arról, hogy masszívan megragasztották a házikót.– Itt fűtünk, a hálóban nem – árulja el Antal, akitől azt is megtudjuk, hogy gázpalackot hordanak a közeli benzinkútról, amiből a nagy hidegben hetente el is fogy egy.– Picike öregségi ellátásom van, huszonkét-háromezer forint, de már előre spóroltam a télre. Vannak kedves emberek, akik ma is hoztak nekünk sült húst, disznósajtot, ma az volt a reggeli. Persze megijedtem, amikor elkezdett kopogni a fólián a dara, meg besüvített a szél, de a gázpalack, meg a rengeteg paplan megvédett bennünket.A két bódé környéke is takaros, a „tetőgerendákon" karácsonyi gömbök lógnak, meg néhány pecabot. A „Nyugodj békében, Fater" felirat arról árulkodik, hogy nem egyszerű az élete Antalnak sem, csak nem szeret róla beszélni.Antalék bódéjához hasonló kis építményekbe botlottunk a töltésen túli erdőkben is. Ilonáék a sándorfalvi út mellett építettek egy kis kalyibát, ők is furnérlemezeket és fóliát hordtak össze. – Egy kis kályhát is épített a párom – mutatja a csövet és a malter nyomait a falon a nő. – Csak este fűtünk, spórolni kell – magyarázza. – Most nem fűtök, három pulóver, két zokni van rajtam – mutatja Ilona, és tereget tovább. Az útról látni, hogy errefelé is többen húzódtak meg.– Miért csak ilyenkor jönnek a tévéstábok?! – emeli meg a hangját egy férfi, amikor arról kérdezném őket, hogyan vészelték át az extrém hideg első éjszakáját.A Magyar Máltai Szeretetszolgálat melegedőjében szombat reggel nagyjából tucatnyian ültek, várva a parizeres reggelire, a meleg teára. – Én nem fázom, megszoktam – áll fel egy fiatal férfi, akire éppen cipőt próbál az egyik szociális munkás. Egy másik férfi is inkább arról mesél, hogy felnevelt egy diplomás nőt, de szégyen lenne számára, ha a nagy hidegben is akár, de segítséget kérne tőle. Sándor az egyetlen, aki nekivetkőzve várja a konyha nyitását.– Nekem van fedél a fejem fölött. Igaz, villany, fűtés sincs, csak hideg víz – magyarázza a férfi, akiről kiderül, hogy havonta tízezer forintot fizetnek fejenként tízen egy magánházban, csak azért, hogy ne az utcán háljanak. (A szállón tizennégyezer forintot kellene fizetniük, de ezért már meleg étel is jár, ráadásul van fűtés és meleg víz.)– Nagyon hideg van, de átvészeljük valahogy – teszi hozzá Sándor.