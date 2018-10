Erdőirtás után jön a telepítés: hatott a lakók küzdelme - 3 év alatt 450 fát ültetnek a Nyitra utcánál

Tavaly szeptemberben tarolták le a kiserdőt. Archív fotó: Borbola Lilla

A fákat ledaráló munkagépeket a Nyitra utcaiak állították meg tavaly szeptember végén, amikor a területen az áramszolgáltató megbízásából végeztek tarvágást, igazodva egy minisztériumi rendelethez. Az ottani kiserdő felett ugyanis nagyfeszültségű, 132 kV-os távvezeték húzódik, és az előírások szerint annak környezetében nem lehet olyan növény, amely 4 méternél magasabbra nő meg. A körzet önkormányzati képviselője, Ménesi Imre (MSZP) sem tudott előzetesen az erdőirtásról, és akkor a rögtönzött utcafórumon lapunknak azt mondta, hogy a lakossági összefogásnak köszönhetően elérték, hogy ne egyszerre vágják ki a kiserdőt, és megkezdődött az egyeztetés a növényzet pótlásáról is.A szeptember 21-i közgyűlésen napirenden volt a fatelepítések ügye. Az előterjesztésből kiderül, hogy az NKM Áramszolgáltató Kft. még 2016. december elején jelentette be a szegedi önkormányzatnak, hogy a 120 kV-os távvezeték oszlopközének biztonsági övezetét sértő növényzetet eltávolítja. Terepszemlét is tartottak, majd a szeptember végi tarvágás után a városüzemeltetési bizottság elé került a téma, amikor is arról döntött, hogy kertészeti tervet készíttet. Végül az a döntés született, hogy a légkábelek biztonsági övezetének biztosítása mellett gondoskodnak a növényzet pótlásáról úgy, hogy ne csökkenjen a városi zöld felület. Az áramszolgáltató a telepítés első ütemében 200 darab kétszer iskolázott, 2 méternél magasabb, valamint 12–16 centiméter törzsátmérőjű fákat telepít. A közgyűlésen Ménesi Imre elmondta, hogy az önkormányzat további 200 csemetét biztosít, és hároméves ütemterv alapján ültetik el a 450 fát, így egy új ligetes zöld területet alakítanak ki.