Erdőt becsültek, fát vágtak, és trófeákat bíráltak: szakadó esőben vizsgáztak a vízálló erdésztechnikus diákok

Mit csinál az erdésztechnikus?



Az erdészek munkája változatos, természet közeli látásmódot igényel. Sokrétű tevékenységükkel, amely szervező, műszaki, erdősítési, ápolási, fakitermelési munkákat is felölel, a fenntartható fejlődést szolgálják. Az erdőgazdálkodáshoz szorosan kapcsolódik a vadgazdálkodás, vadászat, annak érdekében, hogy az erdőben az egészséges biológiai egyensúly fenntartása biztosított legyen.

Hiába ömlött az eső egész csütörtök délelőtt folyamatosan, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium erdész- és vadgazdatechnikus tizenkilenc diákjainak elméleti és gyakorlati vizsgáját nem zavarta az özönvíz. Mint Máhig József, az intézmény vezetője humorosan fogalmazott, az erdész vízálló.Az iskola Baktóhoz közeli Csemetekertjében Svéda Gergő szakmai igazgatóhelyettes sorolta fel az elméleti és gyakorlati feladatok egy részét. A trófeabírálaton dám-, gímszarvas, őz és muflon kos trófeáját kellett bírálni. Voltak motorfűrészes feladatok, magvizsgálat, munkagépek bemutatása, erdőbecslés, fatömegszámítás is az erdőben. Ezt a feladatot sándorfalvi erdőben hajtotta végre a csütörtökön vizsgázott 19 erdészetis diák.A domaszéki Lackó Petronella állatgondozóként szeretne dolgozni a jövőben. – Szeretem az állatokat. A vadasparkban is vannak például európai vadfajok, amelyekhez értek – mondta. Petronella a gyakorlati tételek közül a mesterséges erdőfelújítást húzta, ami az adott terület talajának előkészítését, a csemeték elültetését és a sorközök meghatározását jelenti.Az algyői Győrfi Dávid azt mondta, már kiskorában is szerette a biológiát. – Egy Tisza-parti faluban nőttem fel, a legtöbb szabadidőmet horgászattal töltöttem. Persze mindannyiunk álma, hogy egy összefüggő, hatalmas erdőség közepén él egy vadászházban, madárcsicsergést hallgatva és szarvasokat nézve, de ez keveseknek adatik meg. Hivatásos vadász szeretnék lenni – tette hozzá a fiatalember.– Én húzok haza Fejér megyébe Besnyő községbe. Ercsiben valószínűleg el tudok helyezkedni hivatásos vadászként, de azt hiszem, megpróbálkozok egy másik szakmával is: kitanulom a villanyszerelést, mert manapság több lábon kell állni – fogalmazott Kecskés Kristóf. Ha minden jól megy, a fiatalok péntek délben már mind a tizenkilencen végzett erdőmérnökök.