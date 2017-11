Eredeti értékén számolta a mosogatógép-tablettát a Tesco -A pénztárnál már nem volt akciós az ár

Ha tudják, miért nem figyelmeztetnek

Felháborodottan kereste szerkesztőségünket csütörtökön egy olvasónk, aki a szegedi, móravárosi Tescóban vásárolt be. – Nekem nem tűnt fel, a szemüvegem sem volt nálam, de a feleségem kicsit sokallotta a számlát, és átbogarászta. Neki volt igaza, 2020 forinttal többet fizettünk – emlékszik vissza az esetre Szabó Zoltán.Kiderült, az akciós mosogatógép-tablettát eredeti áron vitték be a pénztárgépbe, ez 1620 forintot jelentett, és volt még két 200 forintos tétel. – Ezért még nem hívtam volna az újságot, hiba volt és lesz is, de amikor a vevőszolgálaton este hatkor azt hallottam, hogy „egész nap nem csináltunk mást, mint visszafizettünk", akkor egy kicsit ideges lettem – mondja olvasónk, akinek körülbelül 20 percébe került visszaszerezni a pénzét.Azt pedig végképp nem érti, ha tudják, hogy rossz a rendszer, a pénztáros miért nem figyelmeztet minden vevőt egyenként, aki akciós terméket vásárol, hogy fussa át a blokkot. – Nagyon sokan meg sem nézik, ha magam vagyok, én sem szoktam, velük ilyenkor mi történik? – tette fel a kérdést Szabó Zoltán.

Kérdések

Visszaadják a különbözetet

A konkrét esetről megkérdeztük a Tesco sajtóosztályát. Arra voltunk kíváncsiak, a pénztáros ilyen esetben miért nem figyelmezteti a vevőt a blokk átbogarászására? Nem lehet átállítani a rendszert már a második, harmadik reklamáló után, ha már az ügyfélszolgálat mást sem csinált egész nap, mint javította a hibát? Megkérdeztük azt is, a probléma egy áruházat érintett, vagy országos volt, de erre nem kaptunk választ.Elnézést kér az áruház„Mindenekelőtt szeretnénk elnézést kérni az okozott kellemetlenségért, a Tescónak kiemelten fontos a vásárlók elégedettsége, ezért minden panaszt vagy észrevételt kivizsgálunk, s megtesszük a szükséges lépéseket, ahogy ez esetben is ez történt" – áll az áruház sajtóosztályának válaszában. „A kasszában dolgozó kollégák nem hagyhatják el a pénztárt, hogy ellenőrizzék egy termék árát, illetve nincs lehetőségük arra, hogy ilyen esetekben azt módosítsák. A pénztárban dolgozó kollégák csak azon az áron tudják értékesíteni az árut, amit a rendszer kijelez számukra" – írják.Megtudtuk, ha kiderül, hogy egy adott terméket drágábban olvasott be a pénztárgép, akkor is meg kell vásárolni, és a vevőszolgálati pultnál visszaadják a különbözetet. Erről a kasszában dolgozó munkatársnak kötelessége felvilágosítást adni. Ez itt is megtörtént, így kapta vissza pénzét olvasónk, de ha nem reklamál, más a végeredmény. A kérdés pedig továbbra is megválaszolatlan: tényleg nem figyelmeztethet a pénztáros egy ilyen, hosszan elhúzódó rendszerhibánál?Az szép dolog, hogy a „különbözet visszafizetése mellett, amennyiben az árhiba nem éri el az 1000 forintot, egy 200 forintos ajándékutalvánnyal is kárpótolják a vásárlót a kellemetlenségek miatt", de sokan ki sem szúrják. „Előfordulhat, hogy az ügyintézés néhány percnél tovább tart, azonban tapasztalataink szerint ez nem jellemző, a szokásosnál hosszabb várakozásért ezúton is szeretnénk elnézést kérni" – írja a sajtóosztály.