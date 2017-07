Érettségi tétel volt a Honeybeast egy szegedi középiskolában

A szerencsésebbek idén a Honeybeast egyik legnagyobb slágerének szövegéből vizsgázhattak.



Az érettségi tételek között, az irodalom határterületei címen lehetősége van az oktatónak témát választania. Ennek keretében egy szegedi gimnázium irodalomtanára a Honeybeast „Legnagyobb hős" című dalának szövegét jelölte meg. Az iskola több diákja is ezt a témát választotta az érettségin.



Bencsik-Kovács Zoltán, a zenekar zene- és szövegírója maga is irodalomtanár. Bevallása szerint ő ugyan soha nem választaná a saját szövegét tételnek, de nagyon megtisztelőnek tartja kollégája döntését. A zenekar szerző-gitárosa azt is elárulta, hogy jelenleg egy izgalmas kooperációra készül a Honeybeast: A Petőfi díjas Lotfi Begi készít remixet „Halleluja" című számukhoz.