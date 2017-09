Érik a dinnye az Anna fürdőben

Jól érzi magát a dinnye az udvaron. A váratlan termésen a dolgozók és a vendégek is meglepődtek. Fotó: Frank Yvette

– Először azt hittük, valami gaz, és ki akartuk szedni. Szerencsére a levele alapján még időben felismertük, hogy dinnye, de termés nem volt rajta. A poén kedvéért úgy hagytuk. Aztán amikor visszajöttünk az augusztus végi egyhetes leállásból, már a dinnye is látszott. Mi is nagyon meglepődtünk – mesélte Lakó Gábor, a szegedi Anna fürdő vezetője, miként fedezték fel, hogy a fürdő udvarán egy görögdinnye fejlődik.A jelenleg egy kézilabdánál is nagyobb dinnye, amely mindenféle különösebb gondozás és termőföld látható jelenléte nélkül indult növekedésnek, köszöni, jól van. Indái – amelyek a díszburkolaton kígyóznak – egy ajtó alól indulnak. A fürdővezető szerint egy óvatlanul elpottyantott görögdinnyemag éppen jó helyre hullott – az Anna-víz és az átmelegedett díszkő pedig meghozta a váratlan eredményt.

– Amióta felfedeztük, persze locsolgatjuk, és reméljük, hogy senki sem szedi le idejekorán. Amíg jó idő van, biztosan kint hagyjuk, hátha beérik, és édesen ehetjük meg – mondta a fürdővezető.Persze arra is van megoldás, ha mégsem lesz elég ideje a dinnyének: akkor a céges pörköltfőzésen savanyítva fogják elfogyasztani a dolgozók – tette hozzá Lakó Gábor.