Érkezik a fogorvossztrájk: megakasztják az ellátást három napra

Dollárban, euróban fizetnek az eszközökért

Fogas kérdés: elérik-e céljukat a tiltakozó akcióval? Illusztráció: Karnok Csaba

– Fejlesztésre már régóta nem jut pénz, de lassan oda is eljutunk, hogy normális fizetést sem tudunk magunknak kivenni a rendszerből – beszélt az alapellátó fogorvosok helyzetéről egy szegedi doktor. – Az államtól kapott pénz ugyanis gyakorlatilag csak annyira elég, hogy a mindennapos költségeinket kifizessük – mondta a fogorvos.Régóta kongatják a vészharangot, most azonban végleg megelégelték a helyzetet a köznyelvben csak körzetes fogászoknak hívott doktorok: szeptember 4. és 6. között háromnapos országos tiltakozó akciót tartanak. Hétfőtől szerdáig csak a sürgősségi eseteket látják el, vagyis aki nem akut panasszal érkezik, annak egy későbbi időpontban kell visszamennie a rendelőbe.– Az elmúlt tíz évben mindössze 10 százalékkal nőtt a büdzsénk. Ugyanakkor a felhasznált eszközök 90 százaléka külföldről érkezik, és dollárban vagy euróban kell értük fizetni, tehát az árak mostanra elszaladtak. El lehet képzelni, mire elég így a pénz, amit kapunk – vázolta a helyzetet egy szintén a neve elhallgatását kérő szakember. Ő is, ahogyan szinte minden kollégája, nem szívesen állt nyilvánosság elé, mert mint mond- ták, csapdahelyzetben vannak. Szerződésükben az szerepel, hogy még hosszú évekig kötelesek ellátni a tb-finanszírozott betegeket, vagyis maguktól nem léphetnek ki a rendszerből, ugyanakkor a finanszírozó bármikor felmondhatja velük a szerződést. Akkor pedig buknak mindent, amit az elmúlt években invesztáltak a praxisukba. Újat pedig ismét csak milliókért tudnának nyitni, ami talán már meg sem térülne.

Havi 6-800 ezer forinttal kapnak kevesebbet

Magukkal is kiszúrnak a demonstrációval

– Az alapellátásnak az elmúlt időszakban juttatott kiegészítő finanszírozásokból mi mindannyiszor kimaradtunk. Jelenleg havi 6-800 ezer forinttal kapunk kevesebbet, mint a háziorvosok, miközben a fogászatban jóval nagyobbak a költségek is – magyarázta Pinke Ildikó, a Magyar Orvosi Kamara Csongrád megyei küldöttje, aki szerint a probléma rendszerszintű. – Körülbelül 10 milliárd forint hiányzik, amit viszont külső forrás nélkül nyilvánvalóan nem fognak tudni pótolni. A kistelepülések alapellátó fogorvosainak hiányán viszont ez sem segítene: ott praxisközösségeket kellene létrehozni, mert a fiatalok értelemszerűen nem akarnak ott dolgozni, inkább a városokban helyezkednek el – ott, ahol van fizetőképes kereslet.A szeptemberi sürgősségi nap szervezői szerint egyébként főként a déli megyékben dolgozók gondolják úgy, hogy demonstrációval is nyomatékot kell adni követelésüknek. Akiket megkérdeztünk, azt mondták, biztosan kellemetlen lesz ez a betegeknek, de tudniuk kell, hogy az ő érdekükben teszik mindezt. Hiszen ha magasabb finanszírozást kapnak a fogorvosok, minőségibb anyagokkal és gépekkel tudnak majd dolgozni.Azonban több olyan orvost is találtunk, aki nem vesz majd részt a demonstrációban. – Ez már nem való az én koromban. Végigdolgoztam egy életet botrány nélkül, szeretném így is befejezni – fogalmazott Varga György, aki azonban szintén megerősítette: ha egy alapellátó fogorvos nem egészíti ki jövedelmét magánpraxissal, minimális szinten tud csak megélni szakmájából. Egy másik, fiatal fogorvos ugyanakkor saját érdekében is úgy döntött, bár a célokkal egyetért, nem vállalja a munkalassítást. – Mivel a sürgősségi ellátás teljesen ingyenes, ha három napig csak ilyen munkát végzünk, az anyagilag katasztrófa. Vagyis nemcsak a betegekkel, magunkkal is kiszúrunk ezzel a demonstrációval, aminek szerintem egyébként sem lesz túl sok eredménye – mondta.