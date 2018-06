Erősen kezdett a Deja Vu Fesztivál: a Coco Jumbo-tól a Moonlight Shadow-ig minden retro bulidal felcsendült - galéria

Bár az első fellépő, a Groovehouse még világosban kezdte a bulit, de így is jó alaphangot adtak a napnak. Az első este programjában még Erős vs Spigiboy, a Fragma, a Spy the Gost, Mr President, a Kozmix és a Groove Coverage fellépése szerepelt, így a Coco Jumbo-tól a Moonlight Shadow-ig számtalan retro bulidal felcsendült.