Erre biztosan nem emlékszik: 100 éve írtunk Herczeg Ferencről és a vidéki színházakról

A szegedi színház a múlt század elején.

Épp száz éve, 1918. január 16-án Herczeg Ferenc és a vidéki színházak címmel jelent meg a Délmagyarországban az alábbi írás. „Érdekes színházi hír pattant ki vasárnapra. Arról szól az érdekes hír, hogy Herczeg Ferenc azt az utasítást adta a darabjainak adminisztrálásával megbízott ügynökségnek, hogy Árva László király történeti drámájának előadására vidéki szerződéseket ne kössön. E hírrel kapcsolatban megjelent egy másik hír is, hogy a vidéki színigazgatók bojkottal készülnek felelni Herczeg Ferenc intézkedésére.Megtorlás! – kiált fel a kultúra lovagjainak serege, megtorlás! – harsogja a »szentélyek«, a »templomok« kinevezett papjainak tömege. Egyhangúan és – visszavonhatóan. Jaj, szegény író árva fejének, százszoros jaj nem feneketlen zsebének! Fölöttébb jellemző az író intenciójával szemben tanúsított magatartása a vidéki színigazgatóknak, akik érzik, hogy az író intézkedésében valami kritikaféle foglaltatik, az ő szokvány-grájzlerkedéseikkel szemben. Tisztelet a kivételeknek, nem is lennének grájzlerek, ha az íróval szemben nem szándékoznának megtorlással élni, ha nem kívánnák fitogtatni, hogy ők is valakik, hatalmas vevők, akik nélkül a »portéka« csak egy nagyon szűk területre terjedő áru lehet.

Herczeg Ferenc, a korszak írófejedelme, sztárszerzője.

Jó szerencse, hogy Herczeg Ferenc csak író és nem színházi iparos, aki ha ír, magasztos célok vezérlik és nem üzleti törekvések, a pénzszerzésnek minden áron való hajszolása. Ír, mert Istentől megáldott író, akinek gyönyörűség, lelki szükség az írás, és aki azt kívánja, hogy az, amit leírt, a maga szépségében kerüljön a közönség elé. Ez a nézet vezérelte abban az intézkedésében, hogy nem engedi meg Árva László király drámájának vidékre szóló jogmegszerzését. Úgy látszik, az írónak tudomása lehet arról, hogy mik történnek mostanában a vidéki kultúrszentélyek berkeiben, milyen garasoskodások mutatkoznak a társulatok szervezésében, a darabok kiállításában és színrehozatalában. Hogy a kultúrszentélyek Calahasai ugyancsak élni tudnak a háborús konjunktúrával, és hogy sem íróra, sem közönségre nincsenek tekintettel, csupán a bőséges aratásra. És arról is lehet tudomása, hogy könnyebb az ocsú közt egy tiszta szemet találni, mint stílust, formát, színt, hangulatot, komoly törekvést és buzgóságot a mai előadásokban. Nem kívánunk foglalkozni más városok előadásaival, noha tudjuk, hogy hol, mit és hogyan csinálnak, egyszerűen a szegedi színház teljesítményeit véve alapul, kérdjük: mit várhatna az író darabjának itteni előadásától? Várhatná-e azt, hogy az igazgató, aki csak kérni tud, de adni nem, a darab tartalmának megfelelően, korszerűen állítaná ki a történeti drámát és olyan előadásban szólaltatná meg a darabot, amelyben a közönség ha már nem is gyönyörűséget, de kielégülést találhatna? Nem kell-e tisztelni az író intencióját, aki veszni hagyja a várható jövedelmet, de nem engedi meg, hogy kifinomult lelkének, agyának szülöttjét egy-két bérletszám lepergetésére használják fel azok, akik mindentől a hasznot várják és mindenben csak a hasznot keresik.

Jó tudni, hogy vannak ilyen írók is, akik előtt az anyagiak kérdése csak másodrendű szempont, akik értékelni tudják a munkájukat, akik pusztán üzleti célokra nem engedik felhasználni szellemi terméküket, és akik magasabb szempontoknak hódolva le tudnak mondani a problematikus értékű dicsőségről, és nem kívánnak részesei lenni egy előrelátható fertálysikernek. Hihetőleg Herczeg Ferenc elviseli majd a bejelentett bojkottot is és nem tart attól, hogy kenyeret kell kérnie a vidéki direktoroktól, akik az ő darabjai révén annyi finom és jó kalácshoz jutottak…"