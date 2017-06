Érték már rossz tapasztalatok strandolásnál? Várjuk tapasztalataikat!

A labdák, úszógumik, felfújható vízi játékok a strandoló gyerekek kedvencei. Ezek azonban PVC-ből készülnek, és tiltott lágyítószer lehet bennük. Nem véletlen, hogy a fogyasztóvédelem időnként bevizsgálja ezeket, és gyakoriak a visszahívások is. Járt már úgy, hogy problémája volt egy értékesebb játék, sporteszköz visszacserélésénél?Bár egyre szigorúbbak a vízminőségi feltételek a strandok medencéinél, kánikulában, telt háznál nehéz tartani azokat. Volt már valaki a családjában, aki hazavitt valamilyen vízben összeszedett fertőzést a fürdőből? Próbált már kártérítést kérni ilyen ügyben, vagy az üzemeltető hibájából, például csúszós burkolaton bekövetkezett baleset miatt? Írja meg tapasztalatait, akkor is, ha a végén minden jóra fordult.Mi a különbség, ha fizetős fürdőben sérülünk meg a csúszdán, vagy egy önkormányzati szabadstrandon ér bennünket baleset a működtető hibájából? A Balatonon még ma is több település biztosít ingyenes fürdőzés a vendégeknek. Tudta, hogy ilyenkor is védik szabályok, rendelkezések, és jogorvoslatra van lehetősége?

Várjuk észrevételeiket

Járt már pórul strandon, fürdőben?

A strandokon működő büféknek nagyjából bő két hónapjuk van arra, hogy üzleti hasznot hozzanak – ami nem könnyű. Időnként a fogyasztóvédelem is ellenőrzi őket, meglehetősen sok problémát találnak. Járt már úgy, hogy sok pénzért gyenge minőséget kapott – a sör volt a meleg, a palacsinta a hideg –, és nem orvosolták a panaszát. Kihez tudott fordulni?Aki a háza kertjében akar strandolni, ehhez a barkácsáruházakban néhány 10 ezer forinttól több százezerig találhat mobil medencéket. Más garancia vonatkozik a keringetőszivattyúra, más a különböző anyagból készült medencére. Előfordult már, hogy idő előtt megadta magát valami, és a gyártó vagy a forgalmazó a helytelen használatra hivatkozva nem akart eleget tenni garanciális kötelezettségeinek?Kisebb tétel, de a hölgyeknél gyakran előfordul, hogy idő előtt tönkremegy a fürdőruha, vagy mégsem jó a mérete, esetleg nem tetszik a színe, fazonja. Hogyan lehet kicserélni, mikor kaphatjuk vissza a vételárat, milyen speciális szabályok vonatkoznak a jótállásra?Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon. Itt a cikkünkön keresztül kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). A többeket érintő, fontosabb kérdésekre született válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint portálunkon.