Esélyegyenlőséget hirdet Botka a kormányfőjelölti programjában

„Eddigi politikai pályám során a rendelkezésemre álló eszközökkel a szabad és igazságos Magyarországért, az egyenlőség politikájáért dolgoztam. Ha az állampolgároktól lehetőséget kapok, ezt szeretném tenni Magyarország miniszterelnökeként is" – írja Botka László (MSZP) kormányfőjelölti programjában, amelyet tegnap a 168 Órában közölt. Tegnap megírtuk, a szegedi polgármester miniszterelnök-jelöltségét támogatja pártja elnöksége.Programjának fő üzenete az igazságosság és az egyenlőség. Azt írja, a Fidesz új feudalizmust épít, kiváltságos és alávetett kasztokat hoz létre, az urak és a cselédek országát. Úgy gondolja, ez nemcsak igazságtalan, de mélybe rántja az ország teljesítményét is. Egyben figyelmeztet is: nincs és nem lesz orbáni csoda. Az ígért jólét csak Orbán kegyeltjei számára valósul meg. A többieknek marad a szegénység, a kilátástalanság, a megalázottság – és a szabadság korlátozása.Botka László a legfontosabb feladatok közé sorolja az oktatás színvonalának radikális emelését, valamint olyan biztosítási csomagok létrehozását, amelyek a megfelelő lakhatás és étkezés hiányából, továbbá a betegségek és a munkahely elvesztéséből fakadó kockázatokat enyhítik.Botka a nacionalista populistákat olyan fogorvoshoz hasonlítja, akik kezelés helyett átmeneti hatású fájdalomcsillapítót adnak a betegeknek. A szegedi politikus szerint a siker záloga, hogy ha a „csak a legrátermettebb éli túl" elvét az „egy csónakban evezünk" mentalitás váltja fel. Esélyegyenlőséget, relatív vagyoni egyenlőséget és az egyenlő állampolgárság elveit hirdeti. Magyarán azt, hogy „a péknél, a postán vagy az orvosi váróban a miniszterelnöknek ugyanúgy ki kell várnia a sorát, mint bárki másnak". Ez az elv a szegedi polgármester szerint súlyosan sérül, ha a „gyűlöletpropagandáért felelős miniszter" helikopteren jár szórakozni, vagy egy másik kormánytag szerint „mindenki annyit ér, amennyije van". Közben „az általuk teremtett rendszerben tömegekre zárul rá a szegénység és a közmunka világa".Saját táboráról kritikusan megjegyzi, „a baloldal még soha nem volt ilyen viharvert, miközben Magyarországnak sosem volt még ekkora szüksége a baloldalra". Ezentúl erkölcsi alapon kell politizálni, véget vetve „az elvtelen kompromisszumok, a meghátrálás, a kibekkelés időszakának".