Esős péntek után cudar hétvége következik - olvassák tegnapi híreinket, amikor még remek volt az idő

Igaz, a kép egy japán kiállításon készült, de a tökszezonban mi is nyakig benne vagyunk. Fotó: MTI

Reggelig térben és időben változó felhőzetre számíthatunk,, ami elég veszélyesen hangzik, még szerencse, hogy jórészt átalusszuk. Olyan jól azért mégsem járunk, ugyanis eleinte északon helyenként, majd a déli óráktól egyre többfelé alakul ki eső, zápor, a Dunántúlon néhol zivatar is lehet. Emellett többfelé megerősödik, a Dunántúlon és a középső országrészben helyenként viharossá fokozódik a szél is.A legalacsonyabb hőmérséklet 5-11, a legmagasabb hőmérséklet általában 13-19 fok között valószínű - írtuk- de az a lényeg, hogy végre péntek van. Még akkor is más a légkör, ha Ön otthon van a kisbabájával vagy ügyel a munkahelyén, tehát értelmét veszti a "hétvége" kitétel.Akkor mutatjuk is a tegnapi nap hírét: elfogták végre a 38 éves elítéltet, aki Nagyfáról szökött meg augusztusban., talán kimondhatjuk, hogy nem volt bölcs döntés éppen ott elrejtőzni. A cím alapján legmeglepőbb hírünk pedig- ha még nem tették, most olvassák el, miért!Október 26. szomorú dátum a szegedieknek: az 1956-os szegedi sortűz 61. évfordulóján szemtanúk idézték fel az eseményeket . Volt, aki még erre a megemlékezésre sem mert eljönni, ennyi év után sem, gondolatait felolvasták.: az intézkedések a szülőket megnyugtatták, a vállalkozókat valószínűleg inkább felidegesítették. Egy szegedi programozó csapat pedig nemzetközi versenyt nyert egy fogyatékkal élőknek tervezett álláskereső applikációval -. Egy örömteli újság, hogyaz önkormányzat fásításra elkülönített 40 milliójából. Gyorsan ellensúlyozzuk is azzal, hogy, a lakosok kifejezett kérése ellenére sem - demonstráció lehet a döntésből.

Örülhetünk annak is, hogy két új laborral gazdagodik az SZTE - de miközben a jó híreken merengünk,. A kivitelezők vétettek egy apró hibát, valószínűleg nincs más megoldás hosszú távon, mint leszedni az egész burkolatot. Ha mindezek után főzünk egy jó pörköltet-, akkor lesz csak igazán keserű a szánk íze. Szóval ne egyenek nyárfagombát - kattintás után megtudják azt is, miről lehet megismerni.Egy elképesztő teljesítménnyel zárunk: a vásárhelyi Róbert. Ehhez nincs mit hozzátenni, gratulálunk. Nincs más hátra, mint, úgymint Szabina, Bese, Salómé, Szabella, Szabrina, Szavella. Keressék meg köztük a dupla kakukkojást!Legyen szép péntekjük, és olvassanak minket napközben is!