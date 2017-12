Esővel készülünk a holnapi hóra - most már tényleg cseréljék le a nyári gumikat!

Fagyni ma nem fog, korcsolyázni továbbra is a jégpályán fogunk. Fotó: MTI

12 fok lesz nappal Szegeden és környékén, 0 éjjel, és esik majd 10 mm eső - hidegfrontra készüljünk viharos széllel., az éjszaka során egyre több helyen képződik köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet, amely pénteken északkeleten maradhat meg tartósabban. A ködös területeken szitálás, néhol ónos szitálás előfordulhat. Holnap az ország nagy részén kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől fokozatosan mindenütt beborul az ég. Egyre többfelé ered el az eső, estétől a Dunántúlon néhol havas eső, hó váltja. A déli, délnyugati szél hajnaltól egyre több helyen megerősödik, holnap egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. Péntek délutántól egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél. Mindezt annak köszönhetjük, hogy ekkor északnyugat felől egy hullámzó frontrendszer hidegfrontja éri el a Kárpát-medencét. Mindenütt beborul az ég, elered az eső.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +1 és -6 fok között valószínű, de az Északi-középhegységben ennél alacsonyabb, a szelesebb déli tájakon pedig magasabb értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 8 és 14 fok között alakul, de északon helyenként mindössze 3, 7 fokig melegszik fel a levegő.A péntek még semmi, szombaton ugyanis visszatér a tél.a hóhelyzetet:azt jósolják, szombaton túlnyomórészt borult lesz az ég, és az Észak-Dunántúlt leszámítva sokfelé várható csapadék. Az esőt napközben egyre többfelé havas eső, majd havazás váltja fel. Néhány centis hóréteg a Balaton és a Tisza közötti területen alakulhat ki. A déli és a keleti megyékben jelentősebb mennyiség is hullhat, nálunk akár 8 centi is. Az északi, északnyugati szelet erős, helyenként viharos széllökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 6 fok között várható. Vasárnap reggel már csak a keleti megyékben havazhat elszórtan, de a délelőtt folyamán ott is mindenütt megszűnik a csapadék, és felszakadozik a felhőzet.

Hóhelyzettel való riogatás után eláruljuk, hogy ma, Buzád, Buzát, Emő, Emőke, Immakuláta, Küllikki, Mátyás. Az Immakuláta - ugye mindenki tudja, mit jelent? - nem véletlen, ugyanis IX Piusz pápa ezen a napon hirdette ki 1854-ben, amely szerint Szűz Mária bűn nélkül fogant, így mentes az eredendő bűntől. A közkeletű félreértés ellenére ez nem Jézus, hanem Mária fogantatására vonatkozik: azt jelenti, Mária már édesanyja, Szent Anna méhében bűn nélkül fogant.Egy érdekes magyar adalék a történethez: A dogma kihirdetése előtt Wendler Ferenc budaörsi földművesnek 1847. június 29-én, születésnapja éjszakáján megjelent álmában Szűz Mária és kinyilvánította: „Én vagyok a szeplőtelen fogantatás." A budaörsi plébános levelet küldött a pápának és a szeplőtelen fogantatás dogmájának kihirdetése után tizenkét nappal, 1854. december 20-án megkapta az engedélyt, hogy Wendler kápolnát építsen. A férfi kápolnát emeltetett Budaörsön a Kő-hegyen 1855-ben, amely családi gondozás alatt volt. Alett a világ legelső szeplőtelen fogantatás szentélye (forrás: wikipédia)December 8-án történt továbbá, hogy hadat üzent Magyarországnak Ausztrália, a Dél-Afrikai Köztársaság és Új-Zéland. Ezen a napon született 1910-ben Karády Katalin, és halt meg 1980-ban John Lennon.