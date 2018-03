Ésszel a fékkel! Sokba kerülhet, ha kátyúra futunk

Kátyúveszély: tócsa és hó is takarhatja. Fotó: Kuklis István

Ha nincs biztosításunk, készítsünk minél több képet. Fotó: Kuklis István

Vezetési tanácsok



– Ha kátyúval találkozik, az a legjobb, ha két kerék közé veszi a tanuló vezető, de ez ne járjon túl hirtelen irányváltással – mondja Pataki Bálint, a szegedi Csillag Autóiskola vezetője, hozzátéve, ennél is jobb, ha előre figyel. Amennyiben látjuk, hogy elkerülhetetlen, minél jobban csökkentsük a sebességet, de ne vészfékezzünk, mert belénk szaladhatnak. Amikor a kátyúba érkezünk, engedjük fel a fékpedált, kisebb erőhatás éri a gumiabroncsot, ha így tud átgördülni az úthibán, kevesebb a kár a felniben és a futóműben is. Óvatosan hajtsunk át a pocsolyákon, számítanunk kell arra, hogy a felszín alatt akár 20-30 centiméteres gödör is rejtőzhet.

A végére megszigorodó tél nyomán hazánk minden szegletében, így Szegeden és Csongrád megyében is megszaporodtak az úthibák – számuk országosan már több százezerre tehető. Az utak kezelői megkezdték ugyan a javításokat – ezeket a havazással fel kellett függeszteni –, ám teljes körű helyreállítást csak májusban végeznek majd.– A kátyús szakaszokon gyakran találkozhatunk figyelmeztető jelzőtáblával kombinált sebességkorlátozással, az ilyen utakon keletkezett kátyúkárt a kezelő nem köteles megtéríteni – hívja fel a figyelmet Papp Lajos, Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének gépjárműszekciós elnöke. Megtudjuk, az igényt akkor is el szokták utasítani, ha nem megfelelően dokumentált a káresemény.Ha megtörténik a baj, lehetőleg ne hajtsunk el a helyszínről – bár gyakran csak később érzékeljük a defektet, és van, amikor a forgalmi helyzet teszi ezt lehetetlenné. Az utólagos dokumentáció kevésbé hiteles, nehezebb hatósági jegyzőkönyvet szerezni. Minél több fényképet készítsünk az okostelefonunkkal, amelyeken jól beazonosítható a kátyú, a sérülés, valamit a helyszín is. Próbáljunk tanúkat szerezni, ha pedig komolyabb a kár, nem árt rendőrt is hívni, hogy legyen hatósági jegyzőkönyv is. Az autó megjavítása után ne hagyjuk a sérült alkatrészt a szerelőnél, arra a bizonyítási eljárás során bármikor szükség lehet.A szakember „hazabeszél", amikor a már évi 2-3 ezer forintért elérhető kátyúbiztosítást ajánlja. Jellemzően a kötelező vagy casco mellé kötik kiegészítő biztosításként, de önállóan is elérhetők egyes társaságoknál. Bár a kátyúkárok átlagos költsége 30-35 ezer forint, a futómű sérülésénél ez az összeg több 100 ezer forint is lehet – vagyis jóval meghaladhatja a casco minimális önrészét. Ilyenkor természetesen nem mi keressük a közút kezelőjét, azzal a biztosítótársaság „meccsel". Érdekes, hogy egyes kátyúbiztosítások esetében nem kizáró feltétel, ha a kár táblával jelzett szakaszon történt – erre azonban célszerű még a kötés előtt rákérdezni.Magyarország útszakaszait különböző intézmények kezelik, hozzájuk kell fordulni kárigényünkkel. Lakott területen kívül a Magyar Közút Zrt.-hez, településen belül alapesetben az illetékes önkormányzathoz, a fővárosban a Budapest Közút Zrt.-hez. Ha sztrádán futunk kátyúba, érdemes kérni a legközelebbi autópálya-mérnökség segítségét, és a következő biztonságos helyszínen – pihenőben – kell megvárni a kiérkező útellenőrt.