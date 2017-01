Este héttől állványok várják a felesleges kabátokat Szegeden is

A „Ha fázol, vigyél egyet! Ha segíteni szeretnél, hozz egyet!" akciót civilek kezdeményezték Budapesten pár nappal ezelőtt, amikor az extrém hideg időjárás megérkezett. Pár nap alatt a fővárosban több helyen, például a József Attila Színháznál is tettek ki állványokat, amelyekre a segíteni akarók felakaszthatják a feleslegessé vált kabátjaikat. Az akcióhoz a rákosmentei polgármester is csatlakozott, de „begyűrűzött" a kezdeményezés több vidéki városba is, például Oroszlányon is gyűjtik a kabátokat.

Vasárnap szegedi magánszemélyek a közösségi oldalon keresve lehetőséget arra, hogy mivel segíthetnének a kegyetlen hidegben a rászorulókon, úgy döntöttek, hogy vasárnap este hét órától gyűjtik a kabátokat a Vaszy Viktor téren felállított állványon.



Egy, a facebook Szegeden láttalak oldalára feltöltött fotó tanúsága szerint a Debreceni utcai Kedves presszónál is tettek ki állványt a kabátoknak.