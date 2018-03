Este tízig faggatták a 3D-s nyomtatásról az előadót - Növelni szeretnék az osztálylétszámot Zsombón

Fotó: Bakos András

Szeretné megérni a 40. tanévét is az ország leghosszabb ideje működő népfőiskolája. Bár az osztálylétszám – 33 fő – a közoktatás fogalmai szerint magas, a társaság szívesen fogadna a 37. tanévben újabb hallgatókat – hangzott el a zsombói Wesselényi Népfőiskola 36. évadának záróünnepségén, szombaton, a zsombói közösségi házban.

Fotó: Bakos András

Mire számíthat, aki télen hétfőnként, péntekenként tanulásra szánná az estéit tévénézés helyett egy tanyai iskolában? A tanmenet összeállításáért felelős Horváth Dezső esszéjéből kiderült: ufólátókat, mágnestestű csodamágusokat, celebeket nem hívnak, csak szakavatott előadókat, egyetemi oktatókat, akik lebilincselően tudnak beszélni arról, amit kutatnak. Tudományos újdonságok, egészség, történelem, irodalom. Mindaz, amiről az újságok is írnak, csak kicsit mélyebben. A 3 dimenziós nyomtató működéséről például hatkor kezdődött az előadás, és este tízkor még voltak kérdések. Jövőre tehát megint el kell hívni az előadót... A ZSTA – Zsombói Tudományos Akadémia – azoknak való, akik tényleg szívesen tanulnak egész életükben. Az előadók ingyen jönnek, a népfőiskola barátsággal fizet, és nyáron mindegyik oktató szedhet őszibarackot az egyik hallgató gyümölcsösében.

A 36. tanévben elhangzott előadások tartalmáról – Sipos Mihály rektor megbízásából – ezúttal Szalai Antal hallgató adott számot. Szó esett ezen a télen többek között az 1867-es kiegyezés előzményeiről, hátteréről, Rákóczi Ferenc fejedelemről, Klebelsberg Kunóról, arról, hogyan varázsolt a magyar nyelvvel Weöres Sándor, az arckoponyáról, a foggyökér-beültetésről, az életmentő elektrosokkról, az öröktől fogva létező népvándorlás természetéről, a görgős szalagkorlátról – a veronai buszbaleset szomorú aktualitása miatt. Ellátogattak a hallgatók megnézni, hogyan működik négy község közös szennyvíztisztító telepe.A hó és az influenza miatt most szűk körű évzáró résztvevői – az évad előadói és hallgatói – most Arany János-verset, Puccini-áriát, Chopin-darabot is hallgattak, és marhapörköltet vacsoráztak.Évzáró ünnepély a népfőiskolán. Itt a tudományt barátsággal és őszibarackkal viszonozzák.