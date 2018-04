Észt hét Szegeden

A már hagyományosnak tekinthető fesztiválon észt filmeket nézhetnek a látogatók, a vetítéseknek idén is a Grand Café ad otthont. Az idei Észt hét minden bizonnyal legjobban várt filmje a November, mely a hazánkban is népszerű észt kultuszregény, az Ördöngös idők alapján készült. Az Amikor a legkevésbé várod című film két főszereplőjét – egy férfi és egy nő – szerencsétlenségek sora éri, közös útjukat mutatja be a film. A bácsi, aki hasonlít rám című film a letagadhatatlan szeretetről szól, valamint a ránk kényszerített közelségről. A lánc vége című film nemzetközi premierje a Karlovy Vary-i fesztiválon volt. A történet egy helyzetkomikummal fűszerezett beszámoló egy gyorsétterem utolsó napjáról. Ezenkívül az észt animáció legújabb filmjeit is megnézhetik az érdeklődők a Grand Caféban. Az Észt hét ideje alatt április 12-éig megtekinthető Az észt történelem képekben című kiállítás is a szegedi bölcsészkaron. Az Észt hét péntekig tart, az Észt Kulturális Alap és az Észt Kulturális Minisztérium támogatásával valósul meg.