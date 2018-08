Etelka lassú és körülményes - Jár az étkezési kedvezmény, csak igényelni kell

Nyaralás közben nem az ebédbefizetésen jár az eszünk

Befizetés előtt két nappal le kell adni a dokumentumokat

Nagy Mariann-nak a szomszédja szólt, hogy nézzen rá az NGSZ weboldalára. Fotó: Török János

Korszerűtlen a Portál: Ahány gyerek, annyi kattintás

Az iskola szeptember 3-án kezdődik, a szülőknek a tanszervásárlás mellett a gyermekek ebédbefizetését is intézniük kell Szegeden. Az Etelka nevű weboldalon augusztus 10-étől, míg az iskolákban ettől a héttől lehet befizetni a menzát. Az első befizetés előtt a kedvezményekre vonatkozó dokumentumokat is be kell nyújtaniuk a szülőknek.Mivel erről sokan elfeledkeztek, az Etelkát üzemeltető Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) e-mailt küldött rendszerén keresztül az érintetteknek.– A nyaralásból hazaérkezve a hétvégén a szomszédom hívta fel a figyelmemet arra, hogy ő augusztus 9-én kapott e-mailt az NGSZ-től, amely szerint július 31-ig le kellett volna adni a papírokat a kedvezmény igénybevételéhez. Én még e-mailt sem kaptam – mesélte Nagy Mariann, három gyermek édesanyja, akinek gyermekei jogosultak a kedvezményes, félárú étkezésre. Mint mondta, szerinte senki sem várhatja el, hogy nyaralás közben e-maileket olvasgasson vagy akár az NGSZ honlapját nézegesse.Neki szerencsére kevésbé jelent problémát, ha ebben a hónapban már nem tudja érvényesíteni a kedvezményt, mert ilyenkor általában a következő hónapban jóváírják a pluszban befizetett összeget. – Viszont ugyanezt az értesítést küldték ki késve azoknak is, akik rászorultsági alapon jogosultak a kedvezményre. Nekik már egyáltalán nem mindegy, mennyit fizetnek augusztusban, amikor tanszereket és például tornacipőt is vásárolni kell – tette hozzá. Szerinte a megoldás egyébként az lenne, ha augusztusban nem a hónap közepén, hanem 20-a után lenne az ebédfizetési határidő, mert akkor az NGSZ-nek is több ideje lenne feldolgozni a beérkező dokumentumokat.Megkerestük az Etelka portált üzemeltető NGSZ-t, ahol Ruzsity Krisztina igazgatótól megtudtuk: az e-mailt azért küldték ki, mert nagyon kevesen adták le a kedvezményeket igazoló papírokat. Honlapjukon is szerepel a felhívás, ám ott már dátum nélkül. – Augusztus 1-jéig minden, a közétkeztetéshez kapcsolódó kedvezményre jogosító nyilatkozatot el mellett volna hozniuk a szülőknek, hogy bekerüljenek a rendszerbe. Jó szándékú figyelmeztetésnek szántuk e-mailünket – magyarázta az igazgató.Elmondta, aki az Etelkán fizet, és nincs neki beállítva a kedvezmény, nem fogja ezt látni fizetéskor. Készpénzes fizetésnél még rosszabb a helyzet, az iskolában ugyanis az ügyintéző nem tudja elfogadni a dokumentumokat. Ezeket a szülők a közétkeztetés ügyfélszolgálatán, a Huszár utcában tudják benyújtani hétfőtől csütörtökig 7-től 17 óráig, pénteken 8-tól 13 óráig. Ruzsity Krisztina arra kéri a szülőket, minél hamarabb nyújtsák be igényüket, hiszen nekik még fel is kell dolgozniuk azokat. – Eddig naprakészek voltunk. A ma benyújtott igényeket másnapra rögzítettük, és látszott a kedvezmény. Most számítunk némi dömpingre, így két nap türelmi időt kérünk a szülőktől.Egy hatgyermekes anyuka, Dóri elmondta, ő tavaly rosszabbul járt: nem adta le a szükséges papírokat, így teljes összeget fizetett négy általános iskolás gyermeke étkezéséért. Ezt később jóváírták. Dóri és Mariann az online ebédfizetés rendszerére is panaszkodott. Dóri úgy fogalmazott, még mindig lényegesen kényelmesebb, mint pár évvel korábban, amikor minden hónapban sorba kellett állni az iskolában, készpénzben fizetni, és a visszajáróval szerencsétlenkedni.– A három gyermekemnél háromszor végig kell mennem a teljes folyamaton. Először kiválasztom a gyerek nevét, aztán bejelölöm a napokat, amikorra megrendelem neki az étkezést, leokézom a menüt, elfogadom a felhasználási feltételeket, átlépek a fizetési oldalra, és végül beírom a bankkártyaadataimat. Mindezt háromszor, mert a legrégebbi, legműködésképtelenebb webshopokkal ellentétben itt nincs kosárfunkció – magyarázta Nagy Mariann. Erre a felvetésre azt a választ kaptuk az igazgatótól, hogy egy gyermekhez egy folyószámla kapcsolódik, ezért kell egyesével fizetni. Köszönik az észrevételt, továbbítják informatikai cégüknek, a Ritek Zrt.-nek a fejlesztési javaslatot.