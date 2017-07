Ették, főzték, kenték az őszibarackot Szatymazon - galéria

- Magvaváló nincs még. Arra 2-3 hetet várni kell - tájékoztatott az eladó szombat délelőtt a szatymazi Őszibarack Fesztiválon. Kínálatból azonban így sem volt hiány: összesen hét fajta őszibarackot árultak a rendezvényen, kilóját 150-300 forint között. Rögtönzött statisztikánkból kiderült, a kopasz fajtát keresték leginkább - ez volt egyébként az egyetlen, ami fehér húsú volt.Persze barackot nem csak eredeti gyümölcsként találtunk a fesztiválon. A Szatymazi Nőegylet tagjai például a hagyományokhoz híven ismét főzték a lekvárt - igaz, idén csak bemutató jelleggel. Az előző napokban 150 kilónyi gyümölcsöt már feldolgoztak, az került a palacsintákba, melyet a nyugdíjas klub tagjai sütögettek szorgosan a hőség ellenére is. - Ez itt a banyajárat - mutatta be a társaságot Paraginé Marika. Mikor azonban hozzátette, hogy mindannyian 70 év felettiek, többen hevesen tiltakoztak.- Negyven kiló lisztből kevertük ki a tésztát. Ebből több mint ezer palacsinta lesz - mondta el Dékányné Ani. Arra a kérdésre, nincs-e melegük, csak bólogatni tudtak. - De a faluért mindent - mosolyogtak.A kánikula már délelőtt is szinte elviselhetetlen volt, ezt felismerve a műsorközlő többször hangsúlyozta: légkondicionált helyen tartják a nem létező tárgyak kiállításának megnyitóját. Meg is telt a Faluház előtere, a rövid performansz után pedig bárki megtekinthette, milyen a halványlila dunszt, a fészkes fene vagy éppen a Deákné vászna. Az intézmény másik végében ennél komolyabb tárlatot is berendeztek gyümölcsökből, zöldségekből és virágokból.A rendezvény délután bemutatókkal és zenei műsorokkal folytatódik, este pedig a Honeybeast és Postás Józsi ad koncertet.