Éttermet nyitnának a cserediákok Szegeden

Benjamin a Novotelben, Jordan az Auchanban, Florient a HBH-ban gyűjt tapasztalatokat.

Fotó: Kuklis István

Európa 33 képzési centruma között az országból egyedül a szegedi Krúdy Gyula szakgimnázium szerepel abban a tesztprogramban, amiben szakmai végzettséget szerzett diákok hosszú szakmai gyakorlaton vesznek részt egymás országaiban. Szegedi diákok dolgoznak jelenleg Franciaországban – cserébe három francia fiatal szerez tapasztalatot nálunk.– Választhattuk volna Olaszországot is, de a miénktől merőben eltérő környezetet szerettünk volna. Hét hónapig a Novotelben dolgozom felszolgálóként – mesélte Benjamin Moulin. Hozzátette, szerencsés, mert a vendégek nagy része és a kollégák is beszélnek angolul, többen még franciául is. Ha csak magyarul beszélő vendég érkezik, magyarul elmondja, hogy nem beszéli a nyelvünket, és kollégái segítségét kéri. Úgy érzi, velük jobban megtalálja a hangot, mint az otthoniakkal.

Novemberben együtt érkezett Florient Hallereau-val, aki a HBH-ban szakács. A fiatalember is remekül beilleszkedett. Magyar kollégáitól sokat tanul a levesekről, az itt használt fűszerekről és azok arányairól. Azt mondja, még az ételek elrendezése is más náluk a tányéron, és gyakrabban változik az étlap is. Az étteremben megkérik, hogy egyik nap valamilyen speciális mártással, máskor desszerttel egészítse ki a kínálatot. Kihívásnak tartja, hogy beilleszkedjen és tanuljon.Jordan Pineau-nak, aki falun lakik, eleve szokatlan a nagyváros és az önálló élet az albérletben. A kereskedő végzettségű fiú otthon is hipermarket méretű üzletben dolgozik. Két hete csatlakozott a társaihoz és az Auchan csapatához. Egy hétig a többiekkel iskolába jár, egy hétig dolgozik, ismerkedik az áruházzal. Az első benyomása, hogy itt jobban szervezett a munka, igaz, a francia helyén nem fordulhatna elő, hogy hiányzik a polcról egy termék. Kint ráadásul kötöttebb az áruféleségek elhelyezésének rendje.A fiúk nevetve mesélték, hogy munka után magyarul élnek, vagyis buliznak és pálinkáznak, illetve – fogalmazták át – tapasztalatot gyűjtenek a régió gasztronómiai kínálatáról. Azt már most egybehangzóan állítják, visszatérnek még Szegedre. Sőt üzleti lehetőséget látnának egy igazi francia étteremben – magyarokkal, francia fizetésért, euróban.