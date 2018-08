Ettől liftezik a gyomor - fotó

A helyzet szomorú, a tájékoztatás viszont kimerítő. Fotó: Vas Gábor

Amelyek így, együtt viccesek, még sincs kedve nevetni annak, aki látja. Nem tudjuk, hogy a kezelő valamilyen vírust kapott el, vagy komolyabb a baj – az viszont ennyiből is megállapítható, mi a baja a magyar egészségügynek.Igaz, a Magyar Kórházszövetség elnöke, Svébis Mihály nemrég megnevezte a legnagyobb problémát. Ez az orvoshiány: a szakmán belül 12 százalékot tesz ki az elvándorlók aránya, a „belföldi pályaelhagyó" – tehát az országban maradó, de munkahelyüktől besokallt – gyógyítók aránya 16 százalék. Mitől érzik úgy, hogy menniük kell? Sok minden számíthat, de a mellékelt látlelettel is jól jellemezhető körülmények biztosan közrejátszanak.Arra nincs pénz, hogy végre korszerű liftet szereljenek be, de arra van, hogy megfizessenek egy kezelőt. Arra talán még telik, hogy ha az egyes számú kezelő megbetegszik, legyen helyettese, de ha ő is szabadságra megy, végképp megáll az élet. Ott, ahol egyébként sokkal nagyobb szükség lenne a felvonóra, mert valószínűleg több nehezen mozgó vagy mozgáskorlátozott ember fordul meg, mint máshol. Abban, hogy ez mikor, miért alakult így, nem érdemes jobban elmélyedni, mert az embernek elkezd liftezni a gyomra.