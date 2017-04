Európa legjobbjai közt a Szabadtéri

Az EFFE szervezete a minősítéssel a fesztiválszervezők mindennapos, helyben, az adott közösséggel végzett munkáját, a művészeti szcénáért kifejtett kiemelkedő erőfeszítését ismeri el. A Dóm téri programsorozat esetében a nemzetközi zsűri kiemelte, hogy európai viszonylatban is különleges, jól szervezett rendezvényről van szó, amely magas minőségi sztenderdek alapján működik.A 2017–2018-as EFFE-minősítetteket fesztiválkalauz mutatja majd be, amelynek segítségével a fesztiválok átléphetik határaikat, ez pedig a kontinensen kívüli közönség számára is tájékozódási pontként szolgálhat az európai kínálatot illetően. Herczeg Tamás igazgató elmondta: büszke arra, hogy egymás után már második alkalommal értékelte így a szakmai zsűri a tevékenységüket. Az elmúlt évek művészeti törekvései – többek között a világsztárok és külföldi közreműködők meghívása – azt mutatják, hogy a játékok hosszú távon szeretne bekapcsolódni a nemzetközi művészeti életbe.