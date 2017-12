Európai elismerést kapott a Thealter és a szabadtéri

Elekes Zoltántól, a fesztiválszövetség alelnökétől Herczeg Tamás, a szabadtéri igazgatója és Balog József, a MASZK Egyesület elnöke vette át az elismerést. Fotó: Frank Yvette

A hétfői sajtótájékoztatón vehette át az elismeréssel járó oklevelet Herczeg Tamás, a szabadtéri igazgatója és Balog József, a Thealtert szervező MASZK Egyesület elnöke, művészeti vezetője Elekes Zoltántól, a Magyar Fesztiválszövetség alelnökétől.Az EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe), vagyis a legjobb európai fesztiválok közé 715 rendezvényt soroltak 2017-ben – a 30 magyar fesztiválnak adott minősítésből kettőt nyertek szegediek. A Magyar Fesztiválszövetség által kidolgozott minősítő rendszer, amelyben a Thealtert és a szabadtérit is értékelték már a korábbi években, voltaképpen az EFFE előszobája.

A többségében magyar nyelvű előadás miatt nehezebb külföldi vendégeket elérni, a régióból számítanak elsősorban közönségre, ezért is külön érdem, hogy európai szinten is felfigyeltek arra a minőségre, amelyet a szabadtéri közvetít, mondta el Fábián Barbara, a szabadtéri sajtóreferense. Elekes Zoltán még hozzáfűzte, hogy a kísérőprogramjaikkal a szabadtéri összművészeti fesztivállá növi ki magát.Balog József kiemelte, hogy a két rendezvény nem versenytársa, hanem partnere egymásnak. Ahogy a szabadtéri, a MASZK Egyesület is régióban gondolkodik, szoros az együttműködés a temesvári és a szabadkai alternatív színházi fesztiválokkal – ez az elismerés pedig a partnereiknek is szól.