Európai minősítést kapott a szabadtéri és a THEALTER

Az európai szintű elismerést két szegedi programsorozat kapta: a Szegedi Szabadtéri Játékok és a THEALTER – derült ki a Magyar Fesztivál Szövetség (MFSZ) kihelyezett elnökségi ülésén, amelynek a napokban adott otthont.



Az MFSZ emellett megújította saját minősítő rendszerét is, amelybe a szövetséghez regisztrált fesztiválok kerülhetnek be. A szállodacsillagokhoz hasonló rendszer útbaigazítja a támogatókat, melyik rendezvény „méltó" az anyagi hozzájárulásra. A támogatások összege a vidéki fesztiválok esetében is növekszik, az előző évi 500 millióhoz képest 750 millió forintra.



Több mint 200 fesztivált regisztráltak már, amelyek megfeleltek az MFSZ szigorú elvárásainak. Az adatok szerint a szegedi szabadtéri több szempontból is csúcstartó: a legnagyobb múltra visszatekintő, az egyik legtöbb fizetővendéget jelentő és legnagyobb költségvetésű rendezvény.