Évek múlva újíthatják fel a Szegedi Törvényszéket

„Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Szegedi Törvényszék Széchenyi tér 4. szám alatti épületének hamarosan megkezdődő felújítási munkálatai miatt több ütemben valósul meg az egyes szervezeti egységek kiköltözése" – ez a pár sor jelent meg még tavaly november 21-én a törvényszék honlapján, és pont így kezdődött az a cikk, amelyet április elején írtunk a Széchenyi téri épület felújításáról, ami most újra téma lett.

A törvényszék elnöke csütörtökön tartott sajtótájékoztatót, ahol elmondta, hogy jelenleg az engedélyezési tervek készülnek, utána az engedélyeztetés jöhet, azután pedig kiírhatják a közbeszerzési eljárást. – Az Országos Bírósági Hivatal 2015-ben döntött arról, hogy felújítják az épületet, és elkezdhetik a tervezést. A felújítás után pedig egy modern, de műemléki jellegű épületben dolgozhatnak majd a Szegedi Törvényszék és a Szegedi Járásbíróság munkatársai – tette hozzá Tárkány-Szűcs Babett.



Az elnök arról is beszélt, hogy a tervek úgy készülnek, hogy az épület illeszkedjen a Széchenyi tér második világháború előtti képébe. Az épületet úgy alakítják át, hogy a jelenlegi 9 ezer 500 négyzetméterről 13 ezerre nő az alapterület. Beépítik a pincét is, és látogatócentrumokat alakítanak ki a tervek szerint.



Tárkány-Szűcs Babett azt is elmondta, hogy a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság már a Fő fasor 16–20. számú épületben működik, de csak egy ideig. Innen majd kiköltöznek, a helyükre pedig a Széchenyi téri épület felújításának idejére a Szegedi Járásbíróság és a Szegedi Törvényszék költözik majd.



Korábban megírtuk: abban, hogy a felújításra szükség van, mindenki egyetért. Az épület falán több helyen is omlásra és hócsúszásveszélyre figyelmeztető nyomtatott lapok vannak kitéve, de ez valóban csak a jéghegy csúcsa, a helyzet több minden miatt is bonyolult. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke korábbi sajtótájékoztatóján beszélt a helyzetről. „2012-ben köteleztem el magam e mellett a projekt mellett. Már abban az évben legalább négyszer jártam Szegeden, csak ezért. Sajnálom, hogy ma is, a havonta történő viták, megbeszélések ellenére a főépítész még mindig nem egyezik bele azokba a fejlesztésekbe, amelyeket mi fontosnak tartanánk" – mondta akkor Handó Tünde.



Megkerestük akkor Szeged főépítészét is. Fehér Éva elmondta, hogy valóban készített terveket az OBH, amelyek szerint a Széchenyi téri épületbe költöztetnék a járási ügyészséget. Az elkészült anyagot kétszer vitték a műemléki tervtanács elé, ahol azonban nem voltak elragadtatva a tervektől. Szerintük „túlépített" lenne az épület. Ráadásul az épületre tervezett üvegtető sem tetszett nekik, mert az a tervtanács szerint egyáltalán nem illik a városképbe – mondta a főépítész, aki azt is hozzátette, hogy nem ő akadályozta, akadályozza az engedélyeztetési folyamatot, csupán véleményezte a terveket.