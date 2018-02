Évek munkája égett porrá pár perc alatt - galéria

– Annyit láttunk, hogy vibrál a lámpa a szobában, de addigra már égett a konyha. Épphogy ki tudtunk menekülni a lányommal. Átszaladt a szomszéd a poroltóval, de addigra már késő volt – idézte fel a hét elején történteket a bordányi Áchim Benedekné Pénzes Szilvia. A fiatalasszony férjével napok óta azon dolgozik, hogy újra lakhatóvá tegye a majdnem teljesen kiégett épületet.A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményében azt írta, kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház konyhája Bordányban, a Béke dűlőn kedden délelőtt. A szegedi hivatásos tűzoltók kiérkezéséig egy gázpalack is felrobbant az épületben. A rajok a tűz továbbterjedését több vízsugárral akadályozták meg. A házat mindenki időben elhagyta, személyi sérülés nem történt. A kár Áchimék szerint több százezer forint.A tűzoltókat a közvetlen szomszéd, Sipos Ramóna értesítette, aki a Facebook segítségével igyekszik segítséget találni a bajba jutott családnak. Azt írta a közösségi oldalra, hogy a szomszéd tanyája 80 százalékban leégett, szinte mindenük odalett. Az udvaron mutatták Áchimék a szétrobbant gázpalackot, a megolvadt háztartási készülékeket. – Seperc alatt történt, minden szétégett. A mosógépet most vettem augusztusban 40 ezer forintért – mutatta a családfő az udvaron kupacba hordott, használhatatlanná vált műszaki cikkeket. A tüzet szerencsésen túlélte a család szobakutyaként és „riasztóként" tartott staffordshire terriere, Zeusz is, aki még mindig ijedten lapult a szoba egyik sarkában.– Hét éve élünk itt. A konyha felújítása, ahonnan indulhattak a lángok, négyéves munkánk eredménye. Most a lángok martalékává vált – nézett a felismerhetetlenségig összeégett helyiség romjaira a családfő, aki az épen maradt melléképületben húzza meg magát, míg újra lakhatóvá nem teszik a tanyát. Az asszonyt és négy gyermeküket – Rebeka Máriát, Renátát, Renátó Zsoltot és Gergely Benedeket a bordányi önkormányzat a gondozási központ épületében helyezte el ideiglenesen.Tanács Gábor, Bordány polgármestere elmondta, az önkormányzat rendkívüli segélyt adott a családnak, étkezési és gyógyszerutalványt kaptak. – Áchiméknak a Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász és a Vöröskereszt is segít bútorokkal, edényekkel, konyhai gépekkel. Próbálunk további adományokat gyűjteni nekik: ablakot, ajtót, meszet, cementet és sódert. Ami nagy munka és költség, az a nyílászárócsere és a mennyezetjavítás – magyarázta a polgármester. Tanács Gábor hozzátette, az önkormányzat letéti számlájára beérkezett pénzt is a család segítésére fordítják(a számlaszám: 10402142-21423516-03540000). Azt kérik, aki adományoz, írja oda megjegyzésként, hogy az „Áchim család javára".