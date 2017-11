Évek óta húzódik a Mars téri pavilonok áthelyezésével kapcsolatos per: rongálással vádolnak egy volt cégvezetőt

Bíró Sándor pótmagánvádló szerint a Mars tér felújítása egy csalásra épülő beruházás. Fotók: Kuklis István

A legutolsó jegyzőkönyv hosszas és alapos ismertetésével kezdte Nánási Illés bíró a Mars téri pavilonok bontásával és áthelyezésével kapcsolatosan rongálás miatt kezdődött tárgyalást pénteken. Az ügy előzménye, hogy a pótmagánvádlók vádindítványt terjesztettek elő a vádlottal szemben rongálás bűntette miatt. A vádindítvány lényege szerint a vádlott által képviselt szegedi kft. 2001. március elsején területbérleti szerződést kötött a pótmagánvádlókkal a Szeged, Mars téri piac területére a pótmagánvádlók tulajdonát képező pavilon elhelyezésére.

A pótmagánvádlók álláspontja szerint a vádlott tudta, hogy az árusítóhely károsodás nélkül nem helyezhető át, az csak többmilliós speciális mozgatással lett volna kivitelezhető, amelyre kísérlet sem történt.

Az önkormányzat jogi és ügyviteli bizottságának határozatában – a Legfelsőbb Bíróság egyik ítéletében foglaltakra hivatkozással – arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az érvényes bérleti szerződéssel nem rendelkező ideiglenes felépítmények áthelyezhetők a piac más területére, amely határozat azonban kötelező erővel nem bír, ezért a vádlottnak kellett a kivitelezési munkákról döntést hoznia.

A vádlott a fenti határozatot követően bontásra irányuló szerződést kötött egy kft.-vel, amelyet úgy módosítottak, hogy a szerződés a pavilonok áthelyezéséről és nem a bontásáról szól, az áthelyezés során ügyelni kell a pavilonok épségére. A pótmagánvádlók tulajdonában lévő pavilont daruval nem tudták megemelni, az már annak megkísérlése során megroppant, majd szétesett. A pavilon darabjait áthelyezték, majd azt más anyagokból, más technikával újjáépítették, majd a vádlott átvette.

A pótmagánvádló, Bíró Sándor a tegnapi tárgyaláson azt kérte a bíróságtól, hogy idézzék be Botka László polgármestert és Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármestert is. A bíró többször figyelmeztette a pótmagánvádlót. Egyszer azért, mert a bíróság helyett a sajtó jelen lévő képviselőihez intézte mondandóját, majd azért, mert többször eltért a tárgytól. A per november 27-én folytatódik, amikor ítélethirdetés várható a több mint öt éve húzódó perben.