Évek óta húzódó történet: beleroppant a család a lakásukért zajló harcba

Egy kivétel

Balázsfi Istvánné (balról) és Biharvári Gyuláné. Fotó: Frank Yvette

– Optikailag nem fest jól, ha egy tolószékes nő kerül utcára – a szegedi Biharvári Gyuláné elképedt, amikor elolvasta a bank indoklását, hogy miért kell az eredetileg megfizetett 23 millió forint lakásáron túl követelt hétmillió forint helyett csupán 1,8 millió forintot fizetnie. – Örültem, de a magyarázat furcsa, ráadásul itt a házban mindenkit jogtalanság ért – véli a nő.A Korondi utcai társasház és több másik esetét évek óta követjük lapunkban. Másfél hónapja megírtuk , hogy első fokon öt és fél év börtönre ítélték a vállalkozót, aki több tucat lakásépíttetőt vert át. A bedőlő cégekből majdnem egymilliárd forintot mentett át. 2011-ben derült ki , hogy a Szegeden kettő, Makón egy társasházat építő vállalkozó keretjelzálog-szerződést kötött egy bankkal. A hitelből ugyan felépítette a lakásokat, azok árát a lakók meg is fizették, ám a befizetett összeget a vállalkozó nem utalta át a banknak. A pénzintézet később a lakókon követelte a pénzt, így a vásárlóknak duplán kellett fizetniük.Polgári perben próbálták bizonyítani a pórul járt vevők az igazukat, ám egyetlen házaspárnak engedték el a „második" összeg befizetését. Most a bank az egyik kerekesszékes lakóval kivételt tett: nekik „csak" 1,8 milliót kell a vételáron felül megfizetniük.

Optikailag rosszul mutat

Mindenki az ideg-összeroppanás határán

– Az egyik szemem sír, a másik nevet. – Biharvári Gyulánénak és férjének méltányosságból jelentősen csökkentette a befizetendő összeget a bank, mivel nem vet intézményükre jó fényt, ha egy tolókocsis nővel viaskodnak.Az asszony viszont méltánytalannak tartja, hogy a többi lakóval szemben megkülönböztetik őket, hiszen itt mindenkinek megroggyant az élete az évek során, családok hullottak szét.– Pokol lett az életünk – magyarázza keserűen az asszony. – A férjem súlyos állapotba került, martuk egymást a kilátástalan helyzetben, ott lebegett a fejünk felett a kilakoltatás.Biharváriné férje végül zárt intézetbe került. Az asszony is pszichiátriai kezelés alatt állt, mert mély depresszióba esett. – Nem csak mi kerültünk ilyen helyzetbe – mutatott Biharváriné a mellette ülő nyolcvannégy éves Balázsfi Istvánnéra. – Mi a hetvenegy millió forintot érő házunkat cseréltük az ebben a társasházban lévő három lakásra, két gyermekemnek jutott volna így a házból egy-egy önálló lakra, nekem is maradt volna egy kis lakás. – Marika néni szinte egyfolytában pityergett. Ők a három lakást kétszer kifizették, de a család náluk is felőrlődött.– Akár egymilliót is kérhetnék havonta, azzal sem kárpótolnának. – Biharvári Gyuláné szerint azon túl, hogy a családjuk széthullott, sok megaláztatásban is volt részük a bank képviselőivel, a végrehajtókkal, akik az árverésre kiírt lakásaikat mutatták be a vevőknek.Szabó Bálint, a lakók képviselője most a vállalkozó és a lakók közötti adásvételeket bonyolító ügyvéd ellen tesz feljelentést, a bank ellen pedig jogtalan gazdagodás miatt polgári pert kezdeményez.