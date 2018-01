Évek óta keresi a fiát Katalin: a szegedi asszony aggódik, hogy József nem önszántából nem jelentkezik

Katalin csak annyit szeretne tudni fiáról: él, és jól van. Fotó: Kuklis István

– Nem akarok én beleszólni az életébe, csak tudni szeretném, jól van-e, egyáltalán él-e még – sírta el magát Benkőné Sánta Katalin. A nő évek óta nem látta fiát, azt sem tudja, hol kereshetné. Utolsó próbálkozásként lapunkhoz fordult, hátha a nyilvánosság segít abban, hogy beszélhessen egyetlen gyermekével.– Éppen tíz éve, hogy József elköltözött otthonról. Édesapja 1996-ban halt meg, de mivel neki volt egy lánya is, őt ki kellett fizetni a hagyatéki tárgyalás után. Ezért eladtam a házat, amiben laktunk, a fiam pedig az új helyen nem tudott megszokni. Ezért egy nap azt mondta, elmegy – mesélte Katalin. Az anyuka egy ideig még tudta, hol lakik József: előbb Újszegeden, majd a román határ mellett élt egy barátjával. Csakhogy évek óta nyoma veszett, és telefonon sem jelentkezik.– A fiam kisegítő iskolába járt, egyszerűségét és jóhiszeműségét könnyű kihasználni, és befolyásolható is – magyarázta a nő, miért aggódik annyira. – Olyan sok rosszat hallani mostanság. Már olyanok jutnak eszembe, hogy bezárták vagy kényszerből dolgoztatják valahol.

Katalin azt mondja, kétségbeesésében már a tanyavilágot is elkezdte járni. Fia ugyanis szereti a jószágokat, így arra gondolt, hátha ilyen helyen él. – Bordánynál egyszer kerékpározni is láttam. Én biztos vagyok benne, hogy ő volt az, de hiába kiabáltam, nem válaszolt.Az anyukának több fényképe is van Józsefről, de a legfrissebb is több mint 15 éves, így egyre kevesebb az esélye, hogy azt mutogatva bárki is felismeri. – Elvesztettem a férjemet, a házamat és a gyerekemet. Ez már nagyon sok – csuklott el a hangja. Mint mondta, ezt a hatalmas fájdalmat csak úgy tudja kezelni, hogy magába zárkózott, és elkezdett festeni. A reményt azonban nem adja fel, hogy egyszer még láthatja fiát, aki jelenleg 42 éves. – A telefonszámom most is ugyanaz, mint amikor elment. Várom, hogy egyszer megcsörrenjen, és azt halljam benne: „szia, anya".Az ügyben megkerestük a Csongrád Megyei Rendőrkapitányság kommunikációs osztályát, ahol elmondták, Katalin fia nem tűnt el, nem körözik.