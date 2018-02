Évek óta küzd az IKV-val: Összkomfortossá tette a szociális bérlakást - nem méltányolták

Kovács Miklós a konyhájában is azon morfondírozik, hogyan kerülhetett ilyen helyzetbe. Fotó: Török János

Kovács Miklós 1998 óta lakik a Tímár utcában egy szociális bérlakásban. Akkor egy 35 négyzetméteres komfort nélküli, falikutas szükséglakást kapott.– Magamnak alakítottam ki a fürdőszobát és a konyhát, mert csak egy csap volt az egész lakásban. Saját pénzemből összkomfortossá tettem, húsz éve ez közel 600 ezer forintba került – mesélte Miklós.A felújítást követően egy nagyobb esőzéskor beázott a külső fal, jelezte az IKV Zrt.-nek, de nem jött ki senki felmérni a kárt, ezért hívott egy bádogost, akivel megcsináltatta. A számlát bevitte, mondván, külső tényező okozta veszteségét, ám elutasították. Elmondása szerint nem álltak vele szóba, ekkor önkényesen döntött úgy, hogy a beázás és a felújítás költségét lelakja. Felírta az összeget, és minden hónapban vonta a lakbérből, addig nem fizette, amíg ki nem futott, amit ráköltött. Próbált megállapodni, szerinte nem sikerült.

Jogcím nélküli felhasználóvá vált

Kovács Miklós a füdőszobáját is önerőből alakította ki. Fotó: Török János

Miklós tartozása miatt jogcím nélküli felhasználóvá vált. Végül egy összegben kifizette a több mint 300 ezer forintot, ekkor visszakapta ugyan a jogviszonyát, de már csak határozott időre. – Meglepődve tapasztaltam, hogy megemelkedett a lakbér, hiszen hirtelen összkomfortossá nyilvánították a bérleményt, amit én tettem azzá, ráadásul óvadék fizetésére is köteleztek.Az akkor hatályos szegedi lakásrendelet azokat a korábbi bérlőket, akik visszanyerik jogviszonyukat – hátralékok rendezése után – jelentős óvadék megfizetésére kötelezte. Így Miklós esetében ez az összeg 229 ezer 500 forint volt. Erre részletfizetést kért, amelyet megpróbált törleszteni. Majd tavaly nyáron, amikor Szentistványi István önkormányzati képviselő javaslatára a közgyűlés módosította a rendeletet, vagyis eltörölte az óvadékot, a bérlő kérte a fennmaradó rész eltörlését. Ezt a lakásokat kezelő cég elutasította, azzal, hogy az ő esetében nem alkalmazható az új rendelet. Ráadásul a bérlő decemberben már egy végrehajtó irodától kapott levelet. A fennmaradt 147 ezer forintos óvadék a különböző per- és egyéb költségekkel 220 ezerre emelkedett, amelyet vonnak is rokkantnyugdíjából. Így az alig 50 ezer forintból 28-at kap kézhez, amelyből még a megemelkedett lakbért is fizetnie kell. Az IKV a méltányosság alkalmazásának lehetőségét is elutasította.

Kutya kötelesség a méltányosság

Nem kért kezelői hozzájárulást

Ez utóbbit nem érti az önkormányzati képviselő, akit problémájával megkeresett a lakos. – Véleményem szerint ha valakinek a bevételénél többet kell kiadnia, hiszen a lakhatási és lakásfenntartási költsége meghaladja az összbevételét, akkor kutya kötelessége a városnak a méltányosság, hacsak nem az a célunk, hogy a bérlőket kitegyük az utcára. Kovács úr esetében azért kellett volna elengedni a polgármester által sem jogosnak tartott óvadékot, mert ez lehetetlen helyzetbe sodorja őt – mondta Szentistványi. Nyilvánvaló, hogy ilyen esetekben extra sarc kivetése nem fogadható el még az egyébként „már nem folyamatban lévő" ügyekben sem – tette hozzá.Kardos Kálmán, az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatója megkeresésünkre azt a választ adta, hogy a bérlő nem kért kezelői hozzájárulást a bérlemény komfortosítására, továbbá a kivitelezési munkálatok befejezését követően nem jelentette készre a fürdőszoba és vécé kialakítását. – Kovács Miklós a bérlemény komfortosításnak megkezdése előtt a bérbeadóval nem kötött megállapodást. Tekintettel arra, hogy a kiüresítés iránti peres eljárás során Kovács Miklós kétséget kizáróan bizonyítani nem tudta, hogy mikor és milyen munkálatokat végzett, így azok elszámolására társaságunknak nem volt jogi lehetősége – tudatta az ügyvezető. A módosított lakásrendelet alkalmazásával kapcsolatban pedig az alábbi választ adta: „A panaszos esetében azért nem lehet alkalmazni a fenti rendelkezést, mert a vele kötött lakásbérleti szerződés 2016. január 15. napján jött létre. Továbbá az engedély nélküli bérleményátalakítás és az új szerződésben fizetendő óvadék szintén nem számolható el egymással, ezt egyébként is lehetetlenné tenné az eltelt 19 év.