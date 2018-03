Évek óta küzdenek a sárral Csákáék - Ellehetetleníti az életüket a borzalmas állapotban lévő sándorfalvi földút

Megette a Nivát

Rázós utazás műanyag széken

Fontossági sorrend

– A szemetet nem bírjuk kihordani, az unokáinkat nem tudjuk meglátogatni, van, hogy kenyérért se tudunk bemenni. A tanyán be van spájzolva a liszt és az élesztő, én sütöm a kenyeret, ha kell. A férjem 68 éves, beteg, már járni se tud. Ha vele történne valami, nem tudnánk kórházba vinni, de a mentő se tudna kijönni hozzánk – sorolta a sándorfalvi Csáka Gyuláné, de ez még csak a kezdete volt a panaszainak. A mezőgazdaságból élő párnak 64 hektár földje van haszonbérletben, 80 állatot gondoznak.– Az állatorvos se tud kijönni. Vittek volna tőlünk borjút, de amikor először a vevő elakadt a sárban, visszafordult, és köszönés nélkül elhajtott. Nyáron, amikor betonkeménységűre szárad az út, akkor eltárcsázzuk. 1800 méteres szakaszról van szó, ebből 1500, ami teljesen járhatatlan. Nem akarunk mi aszfaltutat, de legalább emeljék ki a csatorna felé, hogy lefolyjon a víz, vagy kátyúzni kellene földdel vagy törmelékkel. 1994 óta lakunk itt, azóta ezt az utat nem javítják, nem teszik rendbe – panaszolta Csákáné.A földút télen is járhatatlan, esőben pedig a traktorok, nehézgépek járják ki olyan mélyen, hogy még egy terepjáró is felfekszik rá. Csáka Gyuláné úgy fogalmazott, egy Lada Nivájukat már megette a sár, de a Land Roverükkel sem tudnak közlekedni. Csákáék a traktorral is csak az első utcáig járhatnak ki, mert a mezőgazdasági járművön nincs rendszám.Az asszony egy traktorossal érkezett elénk, hogy megmutassa, milyen körülmények között kénytelenek közlekedni nap mint nap – már ha egyáltalán tudnak közlekedni. A traktor mögé egy állatok szállítására használt pótkocsit rögzítettek, ezen állt egymás mellett három műanyag szék. Kettőt a biztonság kedvéért gumipókkal rögzítettek az utánfutó deszkáihoz. Ezeken ültünk, pontosabban zötykölődtünk és hánykolódtunk a néhol fél méter mély pocsolyákban. – Ez még itt Hawaii – mondta nevetve egy számunkra ijesztő szakasznál, ahol a traktor is csúszkált és erőlködött. Míg sétatempóban zötykölődtünk a traktorok és munkagépek által kitaposott nyomvályúk között, az asszony elmondta, évtizedek óta próbálnak segítséget kérni.– Mindhárom polgármestert és az önkormányzati képviselőket is kihoztuk ide, hogy a saját szemükkel lássák, de semmit se tettek. Itt kellett volna hagyni őket a sártenger közepén. Azt is mondták már nekünk, hogy miért nem költözünk el. De belterületen nem tarthatunk állatokat. A lakhatáshoz pedig mindenkinek joga van – mondta az asszony.Megkeresésünkre a sándorfalvi önkormányzattól az alábbi választ kaptuk: Sándorfalva teljes úthálózatából 32 kilométer aszfaltozott, jellemzően belterületen. A külterületi úthálózat hossza több mint 107 kilométer, ami földút. Ezeket a város a Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (SÖV) tartatja karban, fontossági sorrendben. A SÖV a külterületeken először mindig a zártkertekben – Csibafaszőlőkben, Kővágóban és Vedresszőlőkben – kezdi az utak javítását. Ezen a három területen közel ötszázan laknak.Csáka Gyula tanyája olyan mezőgazdasági feltáró út mellett fekszik a Szaporhegy-dűlőn, ahol a több kilométer hosszú földút egy része réti talaj. Ennél a szakasznál talajjavító eszközöket is használni kell, nem lehet csak földmunkagépekkel helyreállítani az utat. Ezt a traktorok, kombájnok, nehéz pótkocsik sokkal gyorsabban tönkreteszik, mint más földutakat. Ezen az úton legutóbb 2015-ben történt komolyabb karbantartás: darált betont hordott oda a SÖV. 560 ezer forintért, körülbelül 500 méter hosszan javítottak az út állapotán, amit Sándorfalva a 2015-ös költségvetési tartalékának terhére végeztek el.