Évekig lesz háziállat a húsvéti nyúl

Szeged Nyuszijátékok Déli Farm felelos nyúltartás Képen: Tóthné Gál Márta és Mahán Kitti Fotó: Török János

Ha karácsonykor nem vettél rénszarvast, húsvétkor se vegyél nyulat – szól a bölcsesség, természetesen elsősorban az állatvédőktől. A tavaszi ünnep közeledtével minden évben előkerül az örök konfliktus: vajon jó ötlet-e a gyereket egy élő állattal meglepni, netán még azt is elhitetni vele, hogy a csokitojásokat ő tojta.– Egy élő állat 10-12 évi felelősség – hívta fel a figyelmet Tóthné Gál Márta , aki lányával több mint 10 éve foglalkozik nyúltenyésztéssel. Mint mondta, ő nem szereti a húsvéti nyúlvásárlási hóbortot, ezért csak olyan családnak ad el állatot, ahol valóban háziállatként gondoskodnak róla a későbbiekben is. – A nyúl ugyanúgy igényli, hogy foglalkozzanak vele, mint egy kutya vagy macska. Ezeket az állatokat meg lehet tanítani a szobatisztaságra, és hogy hallgassanak a nevükre, mindemellett igénylik a játékidőt is. Szerencsére ma már egyre több kelléket lehet ehhez megvásárolni. Mahán Kitti , a Déli-Farm Kft. kereskedelmi ügyintézője maga is nyúltulajdonos. Saját kedvencén mutatta meg, hogy a nyúljátékok tényleg nem csak az elvakult gazdik hóbortjai. A boltból előkerült számtalan kiegészítő közül Blacky kedvence egyértelműen az alagút volt, amelyben előszeretettel bujkált. De érdeklődött a csörgőlabda iránt is, és bármilyen furcsa, még fejlesztőjátékot is tudna használni. A faépítményben jutalomfalatokat lehet elhelyezni, amelyekhez akkor juthat hozzá, ha ügyesen kinyitja a különböző rejtekhelyeket.– Nekem is van egyébként kedvencem: a sarokvécé – mesélte Kitti. A nyulat ugyanis nagyjából két hét alatt meg lehet tanítani arra, hogy csak abba piszkítson, így nem kell az egész ketrecet takarítani.Ha valaki úgy döntene, nincs húsvét cuki nyuszi nélkül, Tóthné Gál Márta szerint mindenképpen olyan gyermeket szabad csak meglepni ezzel, aki már felelősségteljesen tud gondoskodni róla. – Ha egy néhány hetes kisnyulat megszorongatnak, majd teletömik répával, jó eséllyel nem sokáig él majd. Táplálásáról, gondozásáról is mindenképpen érdemes kikérni szakemberek útmutatását, évente egyszer pedig el kell vinni oltatni is. Azoknak a vicces családapáknak pedig, akik a tűzdelt nyúlgerincet vizionálják az ünnepek utáni időszakra, csak a lányom intelmeit tudom idézni, aki ilyenkor hasonlóan humoros állapotba kerül: finom, de impotenciát okoz.