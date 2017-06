Évekig pereskedhet az igazáért, aki hagyja magát fölbosszantani - bíróság előtt a verekedő szomszédok

Nagy András szerint a per nem mérlegeli a sérelmét. Fotó: Frank Yvette

Testi sértéssel vádolja a nyomozás eddigi adatai alapján a nyugdíjas gépkocsivezető Nagy András t a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség. Nagyékról és a szomszédban élő Farkasékról tavaly írtunk. Nagyék 1999-ben vették meg a kiskertet Farkasék szomszédságában. Eleinte jóban voltak, aztán megromlott közöttük a viszony. Előbb sértegették egymást, majd össze is tűztek a kerítésnél. Bár mindketten nyilatkoztak lapunknak a történtekről, és készültek mobiltelefonos fotók is, nehéz lesz eldönteni, ki kezdeményezett. Nagy András egy lécdarabot mutatott, amit állítása szerint ő vett el a szomszédtól. Farkas József ugyanígy egy kapát őriz, bűnjelként.

A verekedésnek előzménye is volt, majd folytatása is lett

– Nagy Andrásnak látlelete van arról, hogy légpuskával hátulról derékon lőtték, most paladobálásról számolt be –, az épp zajló eljárás azonban csak vele szemben folyik. Csalódás volt neki, hogy ez a büntetőper – legalábbis egyelőre – nem mérlegeli, hogy őt milyen sérelmek érték. Hétfő délelőtt a Széchenyi téri bírósági épület második emeletének folyosóján ott ültek egymástól néhány méterre, némán. Farkasék kezében bot, ők nehezebben mozognak. Miután Czédli Gergő bíró beszólította őket, Nagy András ügyvédje, Szalóki Béla azt kérte, halasszák el a tárgyalást, mert május 26-án kapta meg az iratokat, és közben kiderült, hogy az ügy az előzmények és azóta történt fejlemények miatt szerteágazóbb, mint gondolta, nem volt idő felkészülni. A bíró elfogadta a kérést.Megkérdezte a tanúként idézett Farkasékat, miért nem jelentek meg az előző tárgyaláson. Nem láttak idézést – állították, a bíró szerint viszont megkapták. Most mindkét házaspár számára papírra leírta a következő tárgyalás időpontját: szeptember 11. Ez azt jelenti, meglepő lenne, ha még idén jogerős ítélettel zárulna az eljárás.