Évente egy kisváros áramfogyasztását lopják el a Dél-alföldön - Jobban védik a fogyasztót az új eljárási szabályok

Kikapcsolás



A villamosenergia- és földgáz-szolgáltató a lakossági felhasználót csak akkor kapcsolhatja ki fizetési késedelem miatt, ha 60 napon túli a tartozás, és a haladékról vagy a részletfizetésről az egyeztetés nem vezetett eredményre. Feltétel még, hogy a társaság legalább kétszer írásban is értesítse az ügyfelet a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről. Ezekben fel kell hívni a figyelmet a szociálisan rászorulókat megillető kedvezményekre, valamint az előrefizetős mérő felszerelésének a lehetőségére.

Villanyórák. Ha más is hozzáfér, nehéz megtalálni a felelőst. Fotó: Karnok Csaba

– Szigorodtak a vélelmezett áramlopás esetére vonatkozó eljárási szabályok, a hétfőtől érvényes rendelet a fogyasztót is védi – mondja Baranovszky György, a Budapesti Békéltető Testület elnöke.Az új szabályozás részletesen leírja, mit kell tennie a szolgáltatónak, illetve az ügyfélnek, ha felmerül az áramlopás gyanúja. Ami persze sokszor nem csak gyanú.– A Nemzeti Közművek áramhálózati társaságának munkatársai évente több tízezer mérőhelyet ellenőriznek, és átlagosan 2500 esetben fedeznek fel szabálytalan vételezést – írta kérdésünkre adott válaszában az NKM Áramszolgáltató Zrt. kommunikációs osztálya.Kiderült, a közel 800 ezer fogyasztót és valamivel több mint a három dél-alföldi megyét magában foglaló szolgáltatási területen az ellopott villamos energia évente eléri egy 5500 lakosú kisváros egyévi fogyasztását. – Gyakran találkoznak szerelőink olyan szerződésszegő és szakszerűtlen beavatkozásokkal, amelyek nem csak az érintett ügyfélnek jelentenek óriási kockázatot. A szabálytalan vételezés ugyanis élet- és balesetveszélyes – hangsúlyozzák.Fontos változás az új szabályozásban, hogy a mérőórát a helyszínen kell vizsgálni, ezt kötelező dokumentálni, és az eljárásról készített jegyzőkönyvben a „gyanúsított" is megjegyzést tehet. A szakember azt javasolja, a mérőóraellenőrzéskor az ügyfél éljen a lehetőséggel, és mindenképpen jelezze észrevételeit. Az is erősen javallott, hogy a vizsgálatnál a tulajdonos is ott legyen, sőt, az általa megbízott szakértő is részt vehet a mérőóra igazságügyi vizsgálatán.A szabálytalan vételezés miatt ezután már csak akkor lehet büntetni, ha a mérő felszerelésekor a plombák számáról, azonosítójáról és sérülésmentességéről fényképet vagy videófelvételt készített a szolgáltató.

A gáz- és a villanyórák a társaságok tulajdonában állnak, a hitelességi idejük lejáratakor a szolgáltatók saját költségükön cserélik azokat. Ilyenkor a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a leszerelt mérőóra sértetlenségének tényét is. A szolgáltatónak kötelező fényképet vagy videót készíteni a leszerelt régi és a felszerelt új mérőóráról, de hasznos, ha az ügyfél is megteszi ezt. Később, egy vitás ügyben bizonyítékul szolgálhat.Az órákon található plombák sértetlenségéért a fogyasztó felel, de csak akkor, ha „kizárólagos őrizetében van". Nem lehet kötbért kiszabni akkor, ha a mérő például társasházi folyosón vagy közös pincében van. Ha az óra sérült, vagy úgy látjuk, hibásan mér, azt haladéktalanul jelezzük a szolgáltatónak, és kérjük a mérőóra hitelességi vizsgálatát.Fontos tudni, hogy már az is szabálytalan vételezésnek minősül, ha nem jelentjük be a mérőóra, illetve a rajta elhelyezett plomba sérülését. Aki a környezetében áramlopást tapasztal, az NKM Áramhálózati Kft. ügyfélszolgálatán a 06-62/565-881 számon vagy a bejelentesek@nkm.aramhalozat.hu e-mail-címen jelentheti be