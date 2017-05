Évente fejlesztik a játszótereket Új-Petőfitelepen és Baktóban, bocsapályát kapnak Tápén

Kerékpárútra vágynak

A tápéi iskolánál lévő balesetveszélyes buszmegállót befedték és felújították. Hamarosan az iskola és az óvoda közötti járdát újítják fel. Fotó: Vőneki Ádám

– A körzetemben mindenhol fejlesztettük a játszótereket, amelyek bővítése hamarosan tovább folytatódik – mondta Szécsényi Ferencné (MSZP). Tápé, Új-Petőfitelep és Baktó egy részének önkormányzati képviselőjével folytattuk sorozatunkat. Másfél évvel ezelőtt volt vendégünk a politikus lapunk Fogadóóráján, ahol sok baktói kevesellte a körzetben az addigi egyetlen jól felszerelt játszóteret a 36-os utcában. – Azóta a Völgyérhát utcában is létrehoztunk egy modern játékparkot pingpongasztallal és fitneszeszközökkel – közölte Szécsényi Ferencné. Az új-petőfitelepi Délceg utcai játszótéren a padokat hozzák rendbe. A tápai Piac térre már szintén kerültek ki szabadtéri kondigépek, amik mellé bocsapályát építenek. Felnőtt fitneszeszközöket terveznek őszre a Zsukov térre is. Másfél éve a polgárőrök javaslatai alapján biztonsági kamerákat terveztek kitenni a városrészekben.– Olyan árajánlatot kaptunk a felszerelésükre, amit nem tudunk kigazdálkodni. A polgárőrökkel egyetértésben ezért elálltunk ettől a beruházástól. A biztonságérzetet ugyan növelnék ezek az eszközök, de nem ilyen áron. Szerencsére a közbiztonság elég jó a körzetemben – magyarázta Szécsényi Ferencné. A tápaiak nagy vágya lenne, hogy Szegedről Tápé végéig ki tudjanak kerékpározni – a kerékpárút jelenleg csak Petőfitelepig van kiépítve. – A közút melletti sáv a virágok és fák miatt elég szűk, de a fejlesztési iroda jövőre elkészíti a bicikliút terveit. Majd meglátjuk, hogy a szűk hely ellenére ki tudunk-e építeni egy kerékpárutat Tápén – mondta a képviselő. Tápén és Baktón is sokakat bosszantott a járdák elhanyagolt állapota.

Járdalapok a Forradalom utcában

Nagyfelújítás a szünidőben

– A baktói Forradalom utca és a tápéi Piac tér járdáját hamarosan megjavítjuk, és a körzetben élők is folyamatosan adhatják be igényeiket járdalapokra. Tavaly és idén is 2000 járdalapot osztottunk ki ingyen a lakosok között, akik aztán saját erőből elkészíthették házuk előtt az új járdát. Ez a program tovább folytatódik, csak kérni kell az alapanyagot az önkormányzati kirendeltségen – mondta Szécsényi Ferencné. A baktói Pihenő utcát idén egészen a Hosszútöltés utcáig aszfaltozzák le. Új-Petőfitelepen a csapadékvíz-elvezetés okozza a legnagyobb gondot. – A Kürt utca–Lant utca–Dobogó utca–Fenyves-lejtő sor csapadékelvezetése jövőre megoldódik, ahogy a tápéi Honfoglalás utcáé is – közölte a képviselő. Szécsényi Ferencné kiemelte, hogy tavaly a tápai Tanító téren műfüves focipályát adtak át.– Idén a Védőnőházat költöztetjük az önkormányzati kirendeltség udvarára, ahol a két védőnő modern körülmények között tudja elvégezni a legkisebbek ellátását. A Honfoglalás utcai óvodában hamarosan nekikezdenek a teljes tetőcserének, a Majakovszkij téri óvodában burkolat- és ablakcsere lesz. A Bálint Sándor Tagiskolára is nagyfelújítás vár a szünidőben. A Piac téri boltok előtti parkoló stabil burkolatot kap – számolt be a közeli fejlesztésekről körzetében a képviselő.