Évi 350 ezerről indul a licit

Pályázatot írt ki a Lapos területe melletti ingatlanrészre az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig), amelyet eddig egy kalandpark bérelt. A tízezer négyzetméteres terület a Lapossal együtt állami tulajdon, az Ativizig a vagyonkezelője.A hullámtéri területre megkötött korábbi bérleti szerződés lejárt, így a terület ismételt hasznosítására az Ativizig felhívást tett közzé a hónap elején.– Az egyfordulós pályázat nyilvános, így a kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő bármely ajánlattevő részt vehet rajta, tehát a jelenlegi bérlő is. A felhívásban szereplő terület minimális bérleti díja 350 ezer forint plusz áfa évente, azonban a pályázat elbírálása során többek között előnyt jelent az ennél magasabb ajánlat – tájékoztatott Kozák Péter, az Ativizig igazgatója.A bérleti díjat a vagyonkezelő jogosult minden évben az előző évi infláció mértékével egyoldalúan megemelni. A pályázatokat május 11-éig lehet benyújtani, a nyertessel pedig két évre szerződnek.A Tiszaparti Élmény és Kalandparkot üzemeltető Gasztro-Head Kft.-ről hat évvel ezelőtt írtunk először. A balatonfüredi vállalkozó, Fejes József akkor betelefonált szerkesztőségünkbe, hogy tájékoztasson a terveiről. Fejesnek az országban több helyen – Balatonfüreden és Csopakon – van hasonló létesítménye (2012. július 13.: Kalandpark is épül a Laposon). Pénteken elértük a kalandparkot üzemeltető cég egyik képviselőjét, aki név nélkül nyilatkozva annyit mondott, természetesen ők is pályáztak a területre.