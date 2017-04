Évitzedekig vártak a pusztaszeriek az első templomra

– Nincsen már olyan sok település Csongrád megyében, aminek ne lenne temploma. Én 1987-ben jöttem Pusztaszerre először, és automatikusan a tornyokat kerestem, de nem találtam – mondta Máté Gábor.



A pusztaszeri polgármester először – ahogy megírtuk – 2009-ben említette meg komoly szándékkal a püspökségnek, hogy a nagy többségében katolikus vallású falu templomot szeretne. – Pénzünk nem volt, és most sincs hozzá. Ettől függetlenül most januárban komoly előrelépés történt. Az eddig egyházi tulajdonban levő pusztaszeri kis imahelyért cserébe adunk egy közel 6 ezer négyzetméteres önkormányzati területet a Dózsa György utca végén – mondta a polgármester. Az egyház négy helyszín közül választhatott, szerintünk a legromantikusabb helyet választotta ki. Ottjártunkkor a tervezett templomhoz közel egy gólya sétálgatott a szikesben békák után kutatva, a távolban őzike ugrált el. A másik oldalon sűrű nádas nő. A természetet nem akarják nagyon megbolygatni, Máté Gábor reméli, még idén lerakják az alapkövet.



– Vannak hívek, akik azt mondták, hogyha megvan a templom helye, akkor anyagilag is segítik az egyházat az építésben. Már elkészült az építészeti terv is, de ezt még nem láttam. A végső szót a templom nagyságára és kinézetére az egyház mondja ki, nekünk pedig, mivel ilyen sokáig voltunk templom nélkül, támogatni kell az elképzeléseiket. Reméljük, hogy az istentiszteleteket jövőre már az új templomban tudjuk tartani – magyarázta a polgármester. A régi imaház helyére tervezik átköltöztetni a könyvtárat, aminek jelenlegi épületét elbontanák, és közösségi házat építenek a helyén.