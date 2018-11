Évszázadokig tartana kiszellőztetni a Földet

A téma mindenkit érint, napjaink egyik legnagyobb kihívást jelentő problémája az autók kipufogógázaiból és a gyárkéményekből a levegőbe jutó, egyre veszélyesebb mennyiségű szén-dioxid. Az egyetem és a társaság közösen dolgozik egy fejlesztésen, amely képes a szén-dioxidot közvetlenül a kibocsátás előtt átformálni.



A kutatók egy 850 millió forinttal támogatott GINOP-pályázat segítségével olyan eszközöket hoznak létre, amelyek alternatív energiaforrások igénybevételével képesek hidrogént előállítani vagy a szén-dioxidot átformálni a vegyipar számára hasznos anyagokká. Ezek a technológiák hozzájárulhatnak a zöldenergia tárolásához, illetve egy fenntarthatóbb vegyipar felé való elmozduláshoz. A tét nagy, a szakemberek szerint ha ebben a pillanatban lekapcsolnánk az összes károsanyag-kibocsátást, akkor is több száz évig tartana „kiszellőztetni" a bolygónkat. Vagyis a globális felmelegedés megállíthatatlan.



Az eseményen – amelyet a közéleti kávéház is a programjába iktatott – először Kónya Zoltán tudományos és innovációs rektorhelyettes beszélt, bemutatva az egyetemet, de szóba került az SZTE járműipari kompetencia-központja is.



A ThalesNano Zrt. részéről Darvas Ferenc alapító-elnök tartott rövid tájékoztatót, a mára 90 embert foglalkoztató társaságnak a világ 70 „kultúrországában" működik berendezése, több mint 1300 darab. 200 egyetemmel van kapcsolatuk, itthon a szegedi az első számú partnerük. A rendezvény zárásaként Janáky Csaba, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Intézetének adjunktusa a nehéz témát érthető, áttekintő előadással vitte közelebb a hallgatósághoz.