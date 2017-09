Évtizedek múltán találkoztak a jutagyáriak - saját bölcsődéje és óvodája is volt a 900 dolgozónak

– 1983 óta nem voltam a kapun belül, akkor mentem nyugdíjba a titkárságról – mondja a csattogó szövőgépek között járókerettel közlekedő Szentgyörgyi Lajosné, akit ma máshogy hívnak, de a gyáriak közül mindenki így ismeri. 36 évet húzott le a falak között, négy igazgató keze alatt is dolgozott, és csak szép emléke van a szegediek által csak Jutagyárnak emlegetett Dorozsmai úti üzemről.– Tavasszal kerestek meg a dolgozók, hogy adjunk helyet egy találkozónak, és én örömmel vettem a kezdeményezést, hiszen évtizedek óta nem látott kollégákkal találkozhatok – mondta péntek kora délután Horváth Zoltán, a Dél-alföldi Műszaki Konfekció Kft. társtulajdonosa. Megtudtuk tőle, hogy a fénykorban 900 ember dolgozott itt három műszakban, saját bölcsődéje és óvodája is volt a gyárnak. Akadt olyan nap, hogy 10 ezer gabonás zsák készült itt, sok más egyéb mellett. Negyven év óta gyártják a légtartós sátrakat, a SZUE ésa Sportuszoda medencéi fölé rendre ők készítik a tetőt.– Gumiipari betétszövetet is gyártunk, amit a Continentalnak szállítunk, de nagy a kereslet a tésztaszárító hálókra is – mondja a szakember. Ez utóbbit egy 46 esztendős gépen szövik, jóféle KGST-gyártmány, egyenesen Csehszlovákiából. Ezt már Bakos Istvántól tudjuk meg, aki büszkén mutatja azt a speciális anyagot, amiből a vívóruhák készülnek. – Olyan sűrűn szőjük bele e fémszálakat, hogy biztosan jelezze a találatot, és erős, hogy ne lehessen átszúrni – mondja.Kiderült, hogy Romániában pontyivadékot tartanak azokban a kör alakú medencékben, amelyek oldalfalát Szegeden készítik, és nagyon népszerű arrafelé. 10-12 méter átmérőjű körben állítják fel, és szépen tartja a vizet. De ha úgy adódik, egyedi megrendelésre és egyszeri használatra turbinatakarót is készítenek szállításhoz a General Electricnek.– 1984-ben mentem nyugdíjba, szőnyeget, ponyvát és zsákot is szőttem – mondja Tóth Lajosné, aki azóta először lépett a gyár területére, és sok egykori kollégájával csak most találkozott először. Voltak vagy 150-en, köztük Csányi Jánosné, aki 1989-ben ment nyugdíjba, ugyancsak szövőnőként. Ő „csak" 20 évet dolgozott a Jutagyárban, míg Tóthné 33-at. Utóbbitól megtudtuk, 48 évesen elmehetett nyugdíjba. – Keserű Jánosné elengedett bennünket, azt mondta, hogy minden négy szövőnős évre kapunk egy év korkedvezményt– emlékszik vissza az egykori keménykezű könnyűipari miniszter asszonyra.Idős és kevésbé idős urak és hölgyek próbálták kitalálni a másikról, hogy ki is ő valójában, a leggyakrabban elhangzó kérdés az volt a nem kis hangzavarban, hogy: Megismersz? Volt, hogy talált, máskor csak félig, de az is többször előfordult, hogy az asszonynév után a kérdező már magától mondta a keresztnevet: Ági, te vagy az?A dolgozói találkozó ötletgazdája Szanka István volt, aki a megjelent másfél száz ember közül talán legkevesebbet húzta le a Jutagyárban. Csupán 1975 és 1980 között volt ez a munkahelye, utána a büntetés- végrehajtáshoz igazolt. Megtudtuk, az év elején kezdték el az eseményt szervezni, sok címe és telefonszáma nem volt az induláskor, de szépen összejöttek. A nosztalgiázós gyárlátogatás után sem széledt szét a vidám társaság, Kiskundorozsmán tartottak közös késői ebédet.