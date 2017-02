Évtizedek óta pusztul a Gyöngytyúk utcai ház

Túl sokat kér a tulajdonos



– A társasházban az önkormányzat tulajdoni hányada 71 százalék, amit 13 millió 419 ezer forint pályázati alapáron hirdettünk meg több alkalommal. Az ingatlanon egy fő- és két melléképület található. Az önkormányzati tulajdonban lévő albetétek a főépületben és a melléképületben, míg a magánszemélyek tulajdona a melléképületekben található. A főépület műszaki állapota nem teszi lehetővé az épület gazdaságos felújítását. Az értékesítést nehezíti, hogy a vevők kivétel nélkül a teljes ingatlant kívánták megvásárolni, amihez a magántulajdonosokkal is meg kell egyezni. Tudomásunk szerint a magántulajdonos által megjelölt ár mértéke miatt nem született megállapodás. Mi is szeretnénk mihamarabb megoldást találni a problémára, ezért társaságunk közreműködésével most is folynak egyeztetések, tárgyalások – tájékoztatott Kardos Kálmán, az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatója.

– Húsz éve pusztul az épület. Már hozzászoktunk a látványhoz – mutatta a Gyöngytyúk utca 9. alatt álló romos ingatlant az azzal szemben lakó Kiss Béla – Irdatlan ecetfák álltak a ház előtt, nyáron legalább eltakarták. Szerda reggel kijött az IKV, és kivágták a fákat. Azt mondják, leverik a vakolatot és megnyitják a járdát – mondta Kiss Béla. A nyugdíjas férfi szerint az évtizedek óta pusztuló ingatlan az ország szégyene, tíz éve kerítették körbe, azóta az utcabeliek kikerülik a házat. Kiss Béla az évtizedek alatt az összes önkormányzati képviselőt – Kalmár Ferenc , Szőke Péter, Solymos László Tóth Károly – megkereste panaszával, 2007-ben Botka László polgármesterrel és Németh István akkori IKV-vezérigazgatóval is levelezett. Hiába.2007-ben született bontási határozat, amit a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal semmisnek nyilvánított. Kiss Béla Fogadóóra sorozatunkban is feltette a kérdést Tóth Károlynak, aki akkor azt mondta, az önkormányzat 71 százalékos tulajdonrésze nem elegendő ahhoz, hogy elrendeljék az épület bontását, és a kisebb tulajdonrésszel rendelkező magántulajdonos olyan magas árat kér, amit a felelősen gazdálkodó önkormányzat nem tud teljesíteni (2015. július 17.: A Dózsa-iskola felújítását is tervezi Tóth Károly).– Az IKV több alkalommal próbálta értékesíteni az ingatlant, eddig nem találtak rá vevőt. A panasz megalapozott, egyetértek a lakókkal, hogy ezt az állapotot fel kell számolni – mondta a képviselő.– Rengeteg a szemét a ház udvarában, ami odavonzza a patkányokat. Felháborító a szegedi városvezetés tehetetlensége, hogy nem tudják eltüntetni az új társasházak közül a mára az enyészeté lett épületet – folytatta a panaszos.Sikerült néhány szót váltanunk a Gyöngytyúk utca 9. udvari épületének lakójával, aki Petőfi Sándorként mutatkozott be, majd indulatosan kiabálni kezdett. – Ha meghallom, hogy IKV, rám jön a remegés, olyan ideges vagyok! Nekem ehhez semmi közöm! Ez a romos ház száz százalék önkormányzati tulajdon. Van még ilyen a városban vagy legalább kétszáz. Fotózzák le azokat is! Engem ne háborgassanak, menjenek innét! – zavart el minket, majd néhány keresetlen szóval szidalmazta az utca másik oldalán, a háza előtt álló Kiss Bélát.Ha egy építési vállalkozó mégis úgy dönt, hogy megveszi az ingatlant, a férfivel kellene tárgyalnia, hiszen ki akarna úgy felhúzni egy vadonatúj társasházat, hogy a lerobbant udvari melléképület a lakóival együtt ott marad. Az utcabeliek azt beszélik, a férfi a telken esetlegesen épülő társasházban két lakást kér cserébe.– Ameddig él, ez így marad. 30 millió forintért kezdte hirdetni az IKV, de tavaly már 13 millióért is odaadták volna. Az egész utca azt szeretné, hogy bontsák el az épületet, az udvari lakó meg maradjon, ha akar. Ez egy szélmalomharc, és senki nem csinál semmit – mondta végül Kiss Béla.