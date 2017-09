Évtizedek óta pusztul a Milkó-palota - több mint százmillió forintba kerülne a teljes felújítás

Tudta?



Az épületről így ír a Lechner Ödön építész életét és munkásságát bemutató egyik kiadvány: „Az árvíz utáni szegedi újjáépítés még egy megbízást tartogatott Lechner Ödönnek és 12 társának. A városházával egyidejűleg építették a Rudolf téren az ún. Milkó-bérházat. A városképileg ugyancsak fontos épület az eklektika jellegzetes és jelentős alkotása. Arányai kifogástalanok, magassága illik a szegedi belváros egységes arculatába, az első és második emeletet átfogó sarokerkélyei a telektömb egészét elfoglaló épületegyüttes városképi jelentőségének és feladatának biztos felismeréséről tanúskodnak, mert ezek a sarokerkélyek szinte hangsúlyosabbak, mint az eklektika kötelező ritmikájából adódó, de az utcakép szempontjából valóban kevésbé jelentős középrizalitok. Ez Lechner első alkotása a franciaországi tanulmányútról való hazatérése után, az ott szerzett tapasztalatok még frissek. Ezért az épületről a francia reneszánsz formakincs elevenen árad."

A felújítási munkálatokat nehezíti, hogy mindenhez az örökségvédelem által jóváhagyott tervek és engedélyek szükségesek. Tekintettel a ház korára, először a gáz-, víz- és elektromos hálózatának a felmérése van tervbe véve. Ennek költségvetése is több tízmillió forint.

2011-re ígérték a felújítást



2010 szeptemberében írtuk: „– Szakértők vizsgálták, milyen faanyagból készültek az eredeti nyílászárók, milyen kőanyagot és falfestéket használtak a hajdani építők a 2000 négyzetméter alapterületű, háromszintes épületben – magyarázta Balla Béla, az IKV Zrt. beruházási irodavezetője a hosszú előkészületet. A kész tervekkel a kezükben írták a közbeszerzési eljárást, ami nemsokára lezárul. A kivitelezővel novemberben kötnek szerződést, és jövő ilyenkorra be is fejeződhet a 180 millió forint értékű helyreállítás. Felújítják a Belvárosi híd közelében álló épület teljes tetejét 2000 négyzetméteren, ahol gondoskodni kell az egyedi mázas cserepek legyártásáról is. Bélelik a több mint harminc kéményt, elvégzik a díszbádogozást. (...) Felújítják vagy cserélik az ablakokat, rendbe teszik az összes csatornát, kifolyót, kődíszt, díszrácsot. Eltüntetik az előtetőket és a falból lógó vezetékeket, javítják a bejáratokat, kapualjakat, valamint a Stefánia felőli és a Deák Ferenc utcai két főkaput. Az eredeti terveknek megfelelő kovácsoltvas korlátokat készítenek. A változások sorából biztosan a homlokzat színe lesz a legfeltűnőbb. A negyven éve, az utolsó renováláskor rózsaszín árnyalatúra mázolt palotáról ugyanis a műemlékvédelmi felügyelet kimutatta: eredetileg nem ilyen, hanem zöldes-barnás árnyalatú lehetett a vakolat."

– Katasztrofális állapotban van az 1883-ban épült, a Híd, Deák Ferenc, Vár utca és Roosevelt tér közötti Milkó-palota – mondta Székely József, az egyik lakó. – Az 1978-as födémcsere után még csak egy tisztasági festés sem történt. Nézzék meg a falakat és ablakokat, vastagon borítja a fecskeürülék – mutatta Székely József, az egykor impozáns, de egyre romló állagú palota egyik lakója. A lakóközösség azért fordult szerkesztőségünkhöz, mert megelégelték, hogy évtizedek óta semmi nem történik az egyre pusztuló épülettel.– Legalább a lépcsőházat festenék le – hívta fel a figyelmünket az egyik fecskefészekből régebben sugárban kifröccsenő fecskeürülékre. A lakók egymásnak adták a szót. Hunya Péter és felesége 15 éve újították fel a lakásukat. Hiába, rendszeresen beázik. – Nem tudnak a tetővel mit csinálni. Balesetveszélyes, mert fent jön be a lakásba az áram, ott futnak a vezetékek – mutatta. – Az ablakon folyik be a víz, kiesik az ablaküveg. A külső nyílászáró rendben tartása a tulajdonos feladata – tette hozzá a bérlő.Strifler Jánosné a ház legidősebb lakója. A 86 éves asszony 1951-ben költözött férjével az Eperháznak is nevezett Milkó-palotába. Ő arra panaszkodott, hogy nem működik a fürdőszobai vízmelegítője, mert a cső nincs behúzva a kéménybe. Hiába hívott gázszerelőt, az arra hivatkozott, hogy IKV-bérleményhez nem nyúlhat.Simon András, aki 1961 óta lakik itt, úgy fogalmazott, a sorsára hagyták az épületet. – Pedig jó lenne, ha gazdája lenne. Az erkélyemet csirkehálóval kerítették be, hogy a darabjai ne zuhanjanak valakinek a fejére a Roosevelt téren – mutatta az erkélyét, ahol semmihez se mertünk hozzányúlni, annyira rossz állapotban van. Mivel műemlék, hozzá sem nyúlhat. Az IKV pedig azt tanácsolta neki, ne használja.A lakók panaszaival megkerestük az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.-t. Kardos Kálmán elnök-vezérigazgató elmondta, a műemléki védelem alatt álló épület 2009-ben társasházzá alakult, előtte 100 százalékban önkormányzati tulajdon volt.– Amennyiben nagyobb felújítási munkálatokról van szó azt a tulajdonosok – magántulajdonos vagy önkormányzat – által előterjesztett társasházi közgyűlés keretein belül kell határozatba foglalni. Voltak felújítási tervek, de azok meghaladták a 100 millió forintos költségvetést, így nem valósultak meg.A társasház pénzkészlete az üzemeltetési költségeken felül ezeket a nagy összegű felújítási kiadásokat részben sem fedezi. Ezért a felújításokat gondosan mérlegelni kell. Amennyiben a magántulajdonosok biztosítják a rájuk eső forrást, akkor az önkormányzat is hozzáteszi a bérlőkre eső részt, és indulhat a tervezés, majd a kivitelezés – magyarázta a vezérigazgató. A fecskékkel kapcsolatban megjegyezte, azok védett állatok, ezért a probléma megoldása nagy körültekintést igényel.