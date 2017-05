Exek az édenben: jobb, ha leül, mielőtt megnézi a szexmániás Dia új kisfilmjét - videó

Your browser does not support iframes.

Nem fogok sírni - mondta a műsor előtt Dubela Dia, mégis ő volt az, aki többször is kiborult azalatt a két hét alatt, amit Bali szigetén töltött. Az Exek az édenben szegedi versenyzője volt az egyik legtemperamentumosabb szereplője a Viasat 3 párkeresőjének -A 19 éves lányról a párkereső reality közben: pózolt bikiniben, fehérneműben, sőt, még a textilt is ledobta.Búcsúzóul a műsor készítői megosztottak egy kisfilmet. Az exkluzív képsorok Dia erotikus fotózásának kulisszái mögött készültek. Íme: