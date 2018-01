Exversenyző fogyasztja idén a jelentkezőket: a legjobbak százezres utazást nyerhetnek

Kovács Gabriella és Király Róbert segítségével harcolhatnak idén a szegediek a kilók ellen.

Fotó: Török János

Ha január, akkor városi fogyókúraverseny – ez immár 17 éve hagyomány Szegeden. Idén viszont új csapattal indul a nagy zsírégető program: a korábbi főszervező lánya, illetve egy egykori versenyző lesznek a kilók elleni harc segítői.– A harmadik fogyókúraversenybe neveztem be 13 évvel ezelőtt, de csak a poén kedvéért, hiszen én már karácsony előtt elkezdtem a fogyókúrát – mesélte Király Róbert, aki akkor 5 hónap alatt 62 kilót adott le. – Azt gondolom, ha az embernek sikerül megváltoztatnia az életét, természetes, hogy igyekszik másoknak is átadni tapasztalatait, ezért lettem egy évvel később edző. És ezért lehetek jó példa a versenyzők számára is. Három trombózisom és egy tüdőembóliám is volt, így saját életemmel is bizonyíthatom, mennyit számít a sport, és hogy azt sosem késő elkezdeni.

Fotó: Török János

A másik szervező a versenyt életre hívó Kovács Éva lánya, Kovács Gabriella, aki édesanyjától megörökölte a fitneszstúdiót. Azt K2 néven nyitotta újra Róberttel, ahol kedd óta várják a fogyni vágyók jelentkezését.– Komplexebb szolgáltatást szeretnénk nyújtani, mint korábban – mesélt terveikről Gabriella. – Idén például már lesz lehetőség kiscsoportos vagy akár személyi edzésekre is, és szakmai előadásokat is hallgathatnak a versenyzők. Emellett az étrendet is megreformáltuk, és a korábbi vércsoportdiéta helyett a Robi által kidolgozott, ősi ázsiai alapokon nyugvó diétát ajánljuk vendégeinknek. A helyes étkezést pedig házhoz szállított, gluténmentes ételekkel is segítjük majd.

A versenyzők 15 óratípus közül választhatnak, amelyek között vannak specifikus mozgásformák is, így sem az életkor, sem a nagy túlsúly, sem esetleges betegségek nem lehetnek akadálya annak, hogy valaki belevágjon az év eleji súlyvesztő programba. Ráadásul mivel mindkét szervező tavaly lett szülő, így azt is tudják, mennyire nehéz gyerek mellett edzésre járni, egy megőrzőt is létesítettek az edzőteremben.A fogyiversenyre már fogadják a jelentkezéseket, a nevezések február végéig adhatók le a fitneszterem nyitvatartási idejében. Idén egyébként nem is egy, hanem három győztest hirdetnek majd: a saját súlyához képest legtöbbet veszítő férfi, nő és szenior versenyző is egy-egy 100 ezer forint értékű Garda-tavi utazást kap.