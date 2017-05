Ez kell a bevallási tervezet ügyintézéséhez

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a magánszemélyek számára már elkészítette a bevallási tervezetet. Tapasztalataik szerint sokan keresik fel a NAV ügyfélszolgálatát, hogy az adatokat egyeztessék, kiegészítsék, módosítsák. Gyorsabb az ügyintézés, ha mindenki tudja, milyen dokumentumokkal kell érkeznie.



– Meghatalmazás szükséges a családtagok ügyeinek intézéséhez is.

– Kell valamennyi munkáltatói, kifizetői és kedvezményre jogosító igazolás.

– A családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges a gyermekek adóazonosító jele, melyik gyerekre hány hónapra járt a családi pótlék, a kedvezmény megosztásához pedig szükséges a házastárs/élettárs igazolása, meghatalmazása.

– A befizetett, lekötött összegről az önkéntes pénztárak, a nyugdíjbiztosítási szerződésről a biztosítók, a nyugdíj-előtakarékossági számláról a befektetési szolgáltatók igazolása szükséges az utalandó kedvezményhez.

– Az ingatlan értékesítéséből származó adóköteles jövedelem meghatározásához nemcsak az eladásról, hanem a szerzésről szóló okiratok is fontosak.

– Visszaigényelhető adó esetén a kiutaláshoz szükséges bankszámlaszámot vagy kiutalási címet meg kell adni.

– Ne feledkezzen meg senki az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozat benyújtásáról! Ezt május 22-éig a bevallással vagy önállóan borítékba helyezve, az adóazonosító jelet feltüntetve is be lehet nyújtani.