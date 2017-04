Ez nem áprilisi tréfa: szakad a hó Szegeden!

2011 és 2013 márciusában is szakadt a hó Szegeden, 4 éve a nemzeti ünnepünkön hóembert lehetett építeni , de az áprilisi havazást azt már csak tréfának gondolhattuk. Eddig. Már hajnalban elkezdett havazni, néha megállt egy kis időre, de aztán újra rákezdett, olykor havas esőre váltott. A Szeged környéli településeken is kaptunk a hóból: Domaszékről, Zsombóról, Mórahalomról is jelezték, hogy esett.Csongrád megyére is másodfokú figyelmeztetést adtak ki az erős szél, illetve a sok eső veszélye miatt szerdára.