Ez nem áprilisi tréfa: szakadt a hó Szegeden!

2011 és 2013 márciusában is szakadt a hó Szegeden, 4 éve a nemzeti ünnepünkön hóembert lehetett építeni , de az áprilisi havazást azt már csak tréfának gondolhattuk. Eddig. Már hajnalban elkezdett havazni, néha megállt egy kis időre, de aztán újra rákezdett, olykor havas esőre váltott. A Szeged környéli településeken is kaptunk a hóból: Domaszékről, Zsombóról, Mórahalomról is jelezték, hogy esett.Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint egy ciklon okoz hazánkban szeles és csapadékos időt. Az északi szél a ország középső és keleti felén jelentős, 20 mm-t meghaladó csapadékra kell számítani, de az Alföldön 30 mm feletti összeg is hullhat területi átlagban.Csongrád megyére is másodfokú figyelmeztetést adtak ki az erős szél, illetve a sok eső veszélye miatt szerdára. Az internetes webkamera segítségével nemcsak a helyiek, de más kíváncsiskodók is megleshetik a Röszkén fészkelő gólyát. Szegény pára nagyon fázhat a nagy hidegben és a hóesésben.





Még egy nap a "tél" - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán a honlapján. Azt írták: a felettünk lévő ciklon csütörtökön fokozatosan délkelet felé helyeződik át. Már kevesebb lesz a csapadék, de a hőmérséklet alakulásában még nem várható lényeges változás; folytatódik a hideg, szeles idő. Az előrejelzés szerint csütörtökön a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 Celsius-fok között alakul.