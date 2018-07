Ezekre a helyekre viheti be kutyusát Szegeden - itt a kibővített lista!

Fotó: Frank Yvette

Mérey utcai Kézimunkabolt

Gutenberg utcai Stop Cukrászda

Felső-Tisza parti Vígmatróz söröző

Gringos étterem

A Klauzár téri Hatos Rétes

A Kárász utcai Dokk kávézó

Betyárok tanyája a Felső- Tisza parton

a Felső- Tisza parton Gőry Pince Étterem

Étterem Vendéglő a Régi hídhoz kerthelyiségébe is bevihetjük a kutyust, ahova a belső részen visz az utunk keresztül

is bevihetjük a kutyust, ahova a belső részen visz az utunk keresztül Jazz Kocsma a Kálmán Lajos utcában

a Kálmán Lajos utcában Fülig Jimmy a József Attila sugárúton

a József Attila sugárúton Nyugi Kert

Bohém Tanya kerthelyiség a Szentháromság utcán

kerthelyiség a Szentháromság utcán Cafe Frei a Széchenyi téren

a Széchenyi téren Szamos Kocsma a Szamos utcán

a Szamos utcán Antique Cafe & Tea a Petőfi Sándor sugárúton

A kutya a család része, nem szívesen hagyjuk otthon, főleg akkor, ha lakásban tartjuk. Múlt hetifoglalkoztunk vele, hogy hol vehetjük le a pórázt a kutyusról, hol lehet Szegeden futtatni őket, és pár helyet is említettünk, hogy hova térhetünk be velük úgy, hogy nem kell az utcán hagyni őket.Olvasóink azóta segítettek összegyűjteni még több ilyen helyet, hogy a kutyás gazdiknak könnyebb legyen választani, hova mozdulnak ki.Íme a lista:Ha Ön tudja, hova mehet még be kedvencével, küldje el nekünk ae-mail címre.