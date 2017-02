Ezekre figyeljünk oda a téli utazásoknál

Mit tehet, kihez fordulhat, ha a lefoglalt síút többe kerül, mint amennyiért hirdették? Járt már úgy, hogy az ígért havas hegycsúcsok helyett a szálloda hátsó udvarára, a gazdasági bejáratra nézett szobája ablaka? Mit tehet, ha úgy érzi, becsapták? A delmagyar.hu portálon lehetett a kérdéseket beküldeni – ezúttal is a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda munkatársai válaszoltak.



– Eldöntöttük, idén elmegyünk síelni, s láttuk, hogy egyes helyeken eleve a végső árat tüntetik fel, míg máshol alacsonyabbról indulunk, és ehhez a foglalás során kapcsolódnak pluszköltségek. Mi a garancia arra, hogy később nem érnek meglepetések, váratlan kiadások?



– A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tapasztalatai alapján sok az olyan hirdetés, amely hiányos és megtévesztő tájékoztatást ad a lényeges információkról. Például az utazás áráról, a pluszköltségekről, a szálláshely helyszí-

néről. Azért, hogy ne kelljen csalódnia, javasoljuk, hogy:



• ellenőrizze az utazás lefoglalása előtt, pontosan mit tartalmaz az ár;



• érdeklődjön külön arról is, hogy az ár tartalmazza-e a fakultatív programok költségét;



• körültekintően járjon el az utazás lefoglalásánál, kérdezze meg, hogy egyénileg lehetséges-e a fakultatív programokon való részvétel;



• nézze meg, hogy a szállás pontosan hol van – a pályaszállás nagyon drága –, a „város környéki" kifejezés egy nehezebben megközelíthető peremkerületet is takarhat.



– Utazásközvetítőre bíztuk sítúránk megszervezését, kifizettük a síbérletet, szállást és az egyéb költségeket. Nagyobb csoporttal érkeztünk, voltak, akik az ajánlaton szereplő képeknek megfelelő szobát kaptak, de mi egy koszos, sötét kis helyiséget ugyanolyan áron. Kihez fordulhatok panasszal?



– Amennyiben nem azt kaptuk, amire befizettünk, fontos, hogy már a helyszínen jelezzük panaszunkat az utaskísérőnek vagy a szállásadónak. Kifogásunkról kötelesek jegyzőkönyvet felvenni, amelynek egy példánya minket illet meg. A kísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, és a problémát azonnal orvosolni.



– Tavaly vásároltam egy márkás bakancsot, téli túrázásra, több szezonra. Az eladó állította, nem ázik be, még akkor sem, ha hófödte terepen használjuk. Ennek ellenére egy kicsit nagyobb hó már feladta a leckét a bakancsnak, beázott, holott az eladó szerint zordabb körülményekre tervezték. Jogosan reklamálhatok a boltban?



– A vásárlás során nagy segítséget jelenthet, ha döntésünkben egy hozzáértő eladó segít. Különösen igaz ez, ha azt szeretnénk, hogy a vásárolt lábbeli speciális terepen is jól teljesítsen. Ha az eladónak kifejezetten jelezte, hogy havas terepen is használni akarja a cipőt, és ő ennek tudatában ajánlotta, de az mégsem volt megfelelő, akkor megállapítható a hibás teljesítés. Ilyen esetben joggal kérheti, hogy adják vissza a lábbeli árát. Az igényérvényesítés során azonban problémát jelenthet annak bizonyítása, hogy az adott tájékoztatás valóban megtörtént, vagy nem. Nagyobb eséllyel élhet szavatossági jogaival, ha a bakancs a kezelési útmutató, illetve a dobozon található jelzések alapján is alkalmas az adott terepre. Ha mindezek ellenére elutasító választ kap, jogai érvényesítésére a Békéltető Testülethez fordulhat.