Ezen a napon akár ön is írhatja az újságot!

Az elkészült képeket küldjék az online@delmagyar.hu e-mail címre!

Ha önnek is érkezett a plusz oldalakkal ellátott újságból és érez magában kedvet, akkor arra buzdítjuk, hogy töltse meg ezeket az oldalakat saját tartalommal. Lehet ez szöveg, rajz, ami csak eszébe jut. De ha arról van szó, krumplit is pucolhat rajta. Majd fotózza le a kész oldalakat és küldjön be hozzánk az elkészült híroldalról egy fényképet.A képeket előzetes ellenőrzés után egy galériában közöljük. Az obszcén vagy nem illendő ötleteket sajnos nem áll módunkban feltölteni.