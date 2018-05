Ezen a napon hunyt el a "legszögedibb szögedi" - boldoggá avatásához már a csoda sem hiányzik

Tudjanak meg többet a "legszögedibb szögediről"!

A római bizottság már 2012-ben úgy foglalt állást, hogy Bálint Sándor élete és munkássága megfelel a boldoggá avatás szigorú feltételeinek -az eljárást egyébként 2005-ben az akkori megyés püspök, Gyulay Endre kezdeményezte.

"Ha boldoggá avatja Őt a pápa, ha nem, nekünk, szegedieknek már most is szent" - írta egy hozzászóló 2013-as cikkünk alá, amelyben arról adtunk hírt:. "„Személyesen is ismertem egy kicsit Bálint Sándort. Olyan szelídség áradt belőle, mint Kalkuttai Teréz Anyából." - jött ugyanide egy másik hozzászólás egy másik szegedi olvasótól. A neves néprajztudós, a "legszögedibb szögedi" 38 éve, 1980-ban hunyt el május 10-én. 2014-ben is megírta lapunk, hogy. A csodás gyógyulás, amelyre vártak, megtörtént: 2013 nyarán agyhalott nőt tartottak életben az orvosok három hónapig, hogy magzata megszülethessen. Bár az orvosok többször lemondtak a baba életéről, ő mégis világra jött - egy imacsoport ennek érdekében Bálint Sándorhoz imádkozott, így a hívők az ő közbenjárásának tulajdonítják a történteket.A boldoggá avatás hosszadalmas folyamat, most, 2018-ban még nem értünk a végére. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke nyilatkozta 2014-ben: a vatikáni bizottság döntése csak idő kérdése, de valószínűleg évekig is el fog tartani, míg megtörténik.

Bálint Sándor Szeged-alsóvárosi paprikatermesztő családban született. Édesapja meghalt a kisfiú egyéves korában, özvegy édesanyja, született Kónya Anna nevelte, aki ügyesen gazdálkodó, jól kereskedő asszony hírében állott - írja a wikipédia. A gyermek Bálint Sándor nagyon jól tanult, az első világháború idején számos feleség helyett ő írta meg a leveleket a fronton katonáskodó férjeknek. A szegedi piaristáknál érettségizett, majd a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett magyar–történelem szakos tanári diplomát, közben egy évig (1924/1925-ben) a pesti egyetemen is tanult. 1930-tól a Néprajzi Intézetben Solymossy Sándor intézetvezető mellett díjtalan gyakornok. 1934-től egyetemi magántanárrá habilitálták a Néprajzi intézetben Az alföldi magyarság néprajza, különös tekintettel Szeged népére témakörben. Fő kutatási területe az Alföld vallási néprajza lett.

Felfüggesztett börtönre ítélték

Rövid politikai kitérő. 1945-ben Bálint Sándor belépett a Kereszténydemokrata Néppártba (amiben Demokrata Néppárttá válása után is megmaradt). A KDNP-nek a FKGP-vel kötött választási megállapodása alapján az 1945-ös választásokon egyike lett a két országgyűlési mandátumot szerzett (K)DNP-s politikusnak. Az 1947-es „kékcédulás választásokon" a Demokrata Néppárt országos listájáról jutott mandátumhoz, ezt azonban már nem töltötte ki; 1948-ban visszavonult a politikai szerepléstől, lemondott mandátumáról és kilépett a pártból.

Kép forrása: youtube



1947–1965-ig egyetemi tanár. Tanítási engedélyét 1950 és 1956 között megvonták, 1965-ben „rendszerellenes izgatás" vádjával felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték - a hatalom fő gondja vele őszinte, mély vallásossága volt. 1966-ban kényszerű nyugdíjba vonult, ezután írta meg fő műveit, a Karácsony, húsvét, pünkösd (1973) és a Szögedi nemzet (1976) című monográfiáit.

Alsóváros után Tápét kutatta

Szegeden az 1960-70-es években már nem annyira a modernizálódó Alsóváros, hanem a hagyományőrző, mély szegénységben élő Tápé nyújtott kutatásainak rengeteg anyagot. Munkássága kiemelkedő Szeged és környéke, valamint a magyar katolikus népi vallásosság kutatásában. A vallási néprajz hazai megalapozójána, mintegy félezer tanulmányt, közleményt, könyvet írt.

Halálát baleset okozta: Budapesten egy autó elé lépett. "Amikor megtudtam, hogy apámat elütötték és bent van a János Kórházban, rögtön bementem, még a műtőben volt. Aznap érkeztem meg Szegedről, ő a reggeli vonattal utazott Budapestre. Eredetileg együtt jöttünk volna autóval, de ő ragaszkodott a korai induláshoz. Én viszont csak este tudtam indulni. Volt feleségemhez és Orsi lányomhoz igyekezett. Nem figyelt és valójában ő ütötte el az autót. A visszapillantó tükör kabátjába akadt, a földre rántotta: súlyos koponyaalapi törést szenvedett. Eszméletét rögtön elveszítette és már soha nem nyerte vissza." - beszélt a baleset körülményeiről fia, Bálint Péter egy 2004-es beszélgetésben, amely a Szegedi Egyetemben jelent meg, és amelyet a Tiszatáj 2012-ben, nem sokkal Bálint Péter halála után újraközölt. Bálint Sándort a szegedi Alsóvárosi temetőben helyezték örök nyugalomra.